Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy, ehemals bekannt als Shop Apotheke, hat sich in den letzten Jahren zu einer führenden Online-Apotheke in Europa entwickelt. Der Erfolg des Unternehmens wird maßgeblich durch die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland vorangetrieben, das Ärzte seit dem 1. Januar verpflichtet, digitale Rezepte auszustellen. Dies hat den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland geöffnet und zu einem Umsatzanstieg von 51% im ersten Quartal geführt. Die Akquisition der Schweizer Online-Apotheke MediService hat ebenfalls zum Wachstum beigetragen.

Für die Zukunft plant Redcare weiteres Wachstum, mit einem prognostizierten Umsatzanstieg von 30 bis 40% auf 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro. Die operative Marge soll zwischen 2 und 4% liegen, mit langfristigen Plänen für eine operative Marge von über 8%. Das Unternehmen ist in sieben Ländern aktiv und hat eine Kundenbasis von 11,2 Millionen, die täglich mehr als 80.000 Pakete versendet. Die Aktie hat sich seit dem IPO im Jahr 2016 von 28 Euro auf aktuell 116,20 Euro entwickelt, mit einem Allzeithoch von 200 Euro im Februar 2021.