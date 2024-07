Die DEUTZ AG hat eine Kooperationsvereinbarung mit TAFE, einem führenden Landtechnikkonzern in Indien, unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Lieferantenbasis zu erweitern und alternative Antriebe zu entwickeln. TAFE Motors wird bis zu 30.000 DEUTZ-Motoren in Lizenz herstellen, um das Motorensortiment zu ergänzen und den wachsenden Anforderungen des indischen Marktes gerecht zu werden. DEUTZ plant, die Motoren in benachbarten Märkten zu vermarkten und von Produktions- und Logistikvorteilen zu profitieren.

Die strategische Kooperation mit TAFE Motors ermöglicht DEUTZ den Zugang zu Wachstumsmärkten und langfristigen Perspektiven. Sie stärkt die Lieferantenbasis, um eine effizientere Produktion zu gewährleisten und die Abhängigkeit von Lieferketten in geopolitisch spannungsgeladenen Regionen zu reduzieren. Dies kommt insbesondere den deutschen Produktionsstandorten von DEUTZ zugute.