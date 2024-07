Ein hochrangiger iranischer General drohte Israel mit einem gewaltigen Raketenangriff, was die Spannungen in der Region weiter verschärfte. Die Drohung steht im Zusammenhang mit den jüngsten Spannungen zwischen Israel und dem Libanon sowie dem Gaza-Krieg, der den Konflikt zwischen Israel und dem Iran dramatisch verschärft hat.

Die Ölpreise sind am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 86,24 US-Dollar, während ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate bei 82,79 Dollar lag. Diese Preisanstiege wurden durch positive Konjunkturdaten aus China, einen sich nähernden Hurrikan in der Karibik und geopolitische Risiken im Nahen Osten und Europa unterstützt.

Am Dienstag konnten die Ölpreise ihre Gewinne vorerst halten, wobei ein Barrel Brent bei 86,66 US-Dollar lag. Die Spannungen zwischen Israel und dem Libanon sowie der Hurrikan Beryl in der Karibik trieben die Preise weiter an. Eine Ausweitung des Gaza-Kriegs und eine mögliche direkte Beteiligung Irans stellen weiterhin Risiken für die Ölpreise dar.

Die Ölpreise stiegen am Montag moderat an, wobei ein Barrel Brent bei 85,63 US-Dollar lag. Positive Konjunkturdaten aus China und das knappe Angebot des Opec+ Kartells unterstützten die Preise. Die Erdölpreise bewegen sich weiterhin in einer engen Handelsspanne, sind jedoch seit Anfang Juni tendenziell gestiegen.

Insgesamt zeigen die Ölpreise eine gewisse Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen, Hurrikanen und Konflikten in der Region. Die Anleger behalten die Entwicklungen in Nahost und die Auswirkungen auf die Ölpreise genau im Auge.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 86,82USD auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.