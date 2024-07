Airbus hat eine große Flugzeugbestellung aus den Philippinen erhalten. Die philippinische Fluggesellschaft Cebu Pacific (CEB) hat eine verbindliche Absichtserklärung über den Kauf von bis zu 152 Maschinen des Typs A321neo zum Listenpreis von 24 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Die Bestellung umfasst feste Bestellungen für bis zu 102 A321neo sowie 50 Kaufrechte für die A320neo-Familie. Der Kaufvertrag soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Durch diese Bestellung kann das Flottenwachstum an die Marktbedingungen angepasst werden, da zwischen den beiden Flugzeugmodellen gewechselt werden kann. Bei größeren Bestellungen gewähren Flugzeugbauer oft deutliche Abschläge zum Listenpreis.

Nach zehn Jahren Wartezeit soll die neue Trägerrakete Ariane 6 endlich in den Weltraum fliegen. Die Rakete soll Europa einen eigenen Zugang zum All ermöglichen, zumindest für Satelliten. Der Erstflug der Ariane 6 ist für den kommenden Dienstag geplant und markiert eine neue Ära der autonomen und vielseitigen Raumfahrt für Europa. Die Rakete ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin und soll Europas Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen. Die Ariane 6 kann Satelliten in verschiedene Orbits ausliefern und mit zwei oder vier Boostern ausgestattet werden, um Satelliten bis zu 11,5 Tonnen zu transportieren.

Die Ariane 6 wurde von gut einem Dutzend Ländern gebaut, wobei Frankreich den größten Anteil an der Finanzierung trug und Deutschland der zweitwichtigste Geldgeber war. Technische Passagiere aus Deutschland sind auch beim Erstflug an Bord. Obwohl die Ariane 6 von Raumfahrtexperten als nicht ganz auf der Höhe der Zeit angesehen wird, wird sie den Zugang zum Weltall wiederherstellen und eine Alternative zu anderen Raketen bieten. Trotz der Entscheidung einiger Mitgliedstaaten, ihre Satelliten mit anderen Raketen ins All zu bringen, sind bereits Aufträge für die Ariane 6 vermerkt, auch von Unternehmen wie Amazon. Der erste kommerzielle Flug mit einer Ariane 6 soll noch vor Jahresende stattfinden.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 136,9EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.