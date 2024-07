Der Energietechnikkonzern Siemens Energy plant, sein Netzgeschäft bis 2030 deutlich auszubauen und mehr als 10.000 Mitarbeiter einzustellen. Dafür sollen 1,2 Milliarden Euro in neue Werke und den Aufbau von Kapazitäten in den USA, Europa und Asien investiert werden. Der Konzern profitiert von einer gestiegenen Nachfrage im Elektrizitätsmarkt, insbesondere im Netzgeschäft. Das Windgeschäft hingegen hat zuletzt Verluste verzeichnet. Die Meyer Werft in Papenburg will in den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windparks einsteigen, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Werft wird die Konverterplattform DolWin delta fertigen, die für den Stromnetzbetreiber Amprion bestimmt ist. Die Konverterplattformen sind Schlüsselkomponenten für den Ausbau der Offshore-Windenergie und die Fertigungskapazitäten dafür sind knapp. Die Bundesregierung hat ambitionierte Ausbaupläne für die Offshore-Windenergie, was zu Aufträgen in Millionenhöhe führt. Die Meyer Werft wird als Subunternehmer für den Bau der Konverterplattformen tätig sein. Die Pläne der Regierung und die Rolle der Grünen im Energie-Wandel werden kontrovers diskutiert. Kritiker werfen dem Minister Habeck vor, nicht zu verstehen, was ihm von links-islamistischen-Öko-NGOs vorgelegt wird. Dennoch wird betont, dass ohne die Grünen der Energie-Wandel nicht so weit fortgeschritten wäre und Kohle- und Atomkraftwerke weiter betrieben würden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen in Deutschland Auswirkungen auf den Rest der Welt haben und dass die Länder, die nicht auf erneuerbare Energien setzen, dies schmerzlich erfahren werden.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 25,85EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.