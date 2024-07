Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA evaluiert derzeit verschiedene Möglichkeiten und blickt optimistisch in die Zukunft. Es werden Gespräche über eine Kooperation mit einer renommierten Artificial Intelligence-Plattform geführt, um ein AI-Strategieberatungsunternehmen zu gründen. Die SGF plant, deutsche AI-Startups ab der Seed Stage zu begleiten, zu inkubieren und zu finanzieren. Zudem wird die Möglichkeit eines Deutschland-zentrierten AI-VC-Fonds namens 'German AI Fund' geprüft.

Des Weiteren erwägt die SGF die Opportunitäten eines Reverse Listings, um ihre Börsennotierung für ein Tech- oder Wachstumsunternehmen zu nutzen. Es werden Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt, um eine Transaktion zu prüfen, bei der eigene Aktien zu einem höheren Kurs eingesetzt werden.

In einem Marktbericht betont Christoph Gerlinger, CEO von SGT Private Equity, die transformative Kraft von Artificial Intelligence (AI) auf unser Leben und die Unternehmen. Er beschreibt die AI-Revolution als eine fundamentale technologische Veränderung, die die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, grundlegend verändern wird. AI wird nicht nur geistige Arbeit automatisieren, sondern auch völlig neue Verhaltensmuster, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle hervorbringen.

Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA plant, sich vollständig auf Artificial Intelligence auszurichten und in 'German AI Group' umzubenennen. Die Gesellschaft hält ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an deutschen Tech Startups und positioniert sich als führender deutscher Venture Capital-Anbieter.

Insgesamt zeigt sich die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA optimistisch in Bezug auf die Zukunftsaussichten im Bereich Artificial Intelligence und plant, ihr Geschäft entsprechend anzupassen und zu erweitern.

Die SGT German Private Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,585EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.