Deutsche Bundesanleihen gerieten am Montag nach der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich unter Druck. Der Euro-Bund-Future sank um 0,59 Prozent auf 130,74 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,57 Prozent stieg. Die geringere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren wie Bundesanleihen wurde mit den Wahlergebnissen aus Frankreich erklärt. Der rechtsnationale Rassemblement National erhielt die meisten Stimmen, jedoch könnte eine absolute Mehrheit im Parlament knapp werden. Die Märkte reagierten mit Erleichterung auf das Wahlresultat, da Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager versuchen werden, ihren Sieg bei den Stichwahlen am 7. Juli zu sichern. Die Renditedifferenz zwischen deutschen und französischen Staatsanleihen fiel vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, bewegt sich aber immer noch auf dem Niveau von 2012.

Am Dienstag legten deutsche Bundesanleihen nach ihren Verlusten wieder leicht zu. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 130,53 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen leicht auf 2,59 Prozent fiel. Die Ergebnisse der französischen Parlamentswahl führten zu einer schwächeren Nachfrage nach sicheren Staatspapieren, da der Vorsprung des Rassemblement National nicht so deutlich ausfiel wie erwartet. Die Inflation in der Eurozone blieb trotz einer leichten Abschwächung hartnäckig, was die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank beeinflusst. Die EZB hält ihre jährliche Notenbankkonferenz ab, bei der das Thema Inflation und Zinspolitik im Fokus steht. US-Notenbankchef Jerome Powell äußerte sich optimistisch zur Inflation und warnte vor einer möglichen geldpolitischen Reaktion auf eine unerwartete Abschwächung des Arbeitsmarktes.

Am Dienstag stabilisierten sich deutsche Bundesanleihen nach ihren Verlusten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 130,55 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen leicht auf 2,59 Prozent fiel. Die Ergebnisse der französischen Parlamentswahl sorgten weiterhin für Spannung, da der Abstand zwischen deutschen und französischen Staatsanleihen hoch blieb. Die Inflationsdaten aus der Eurozone wurden mit Spannung erwartet, da die Teuerung über dem Zielwert der EZB liegt. Die Märkte preisen weitere Zinssenkungen ein, während die Währungshüter Anfang Juni bereits eine Lockerung vorgenommen hatten. Die EZB-Konferenz in Sintra behandelt weiterhin das Thema Inflation und Zinspolitik, wobei die Entwicklung der Dienstleistungspreise genau beobachtet wird.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 130,7EUR auf Eurex (04. Juli 2024, 07:25 Uhr) gehandelt.