Kurz vor dem erwarteten Inkrafttreten vorläufiger EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos warnt der Verband der Automobilindustrie (VDA) vor den potenziellen Folgen für die heimische Wirtschaft. Die Strafzölle könnten zu Gegenmaßnahmen aus China führen, was erheblichen Schaden anrichten könnte. Die EU-Kommission plant vorläufige Zölle von bis zu 37,6 Prozent auf chinesische E-Autos, um unfairen Subventionen entgegenzuwirken.

Der Autobauer BMW verzeichnete im zweiten Quartal in den Vereinigten Staaten einen Anstieg der Verkäufe um 3,7 Prozent auf 91.327 Fahrzeuge. Besonders die vollelektrischen Autos (BEV) waren erneut Wachstumstreiber, mit einem Verkauf von über 14.000 Stück in den drei Monaten bis Ende Juni. Im Gegensatz dazu gab es bei der Kleinwagenmarke Mini einen Rückgang um 22 Prozent auf 5.898 Autos aufgrund eines Modellwechsels.

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt prüft seine Expansionspläne, einschließlich des Baus eines Werks in Deutschland. Der Bau des Werks in Heide, Schleswig-Holstein, ist nicht gefährdet, obwohl es möglicherweise Verzögerungen und Änderungen geben könnte. Der Rückzug eines Auftrags von BMW hat keine Auswirkungen auf das Werk. Northvolt plant, bis zu einer Million Batteriezellen für Elektroautos pro Jahr in Heide zu produzieren, wobei die Fabrik 3000 Arbeitsplätze schaffen soll.

Die deutsche Autoindustrie erwartet nicht, dass chinesische E-Autos den europäischen Markt überschwemmen werden, da Verbraucher eine starke Markenbindung haben. BMW-Chef Oliver Zipse warnt vor den Auswirkungen von Strafzöllen auf das Angebot an E-Autos für europäische Kunden und betont die Bedeutung des Freihandelsprinzips. Die EU-Kommission wird voraussichtlich am 5. Juli vorläufige Zölle auf chinesische E-Autos erheben, während die endgültige Entscheidung über langfristige Zölle im November getroffen wird.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,80EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.