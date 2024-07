Die U-Boote der Invincible-Klasse gehören zu den größten U-Booten, die seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gebaut wurden. Sie verfügen über einen außenluftunabhängigen Brennstoffzellen-Antrieb und sind für eine Besatzung von 28 Personen ausgelegt. Der Wert des Rüstungsauftrags liegt voraussichtlich im Milliarden-Euro-Bereich.

Die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat das zweite von insgesamt vier U-Booten an Singapur übergeben. Das 70 Meter lange Boot mit dem Namen "Invincible" wurde im Hafen verladen und soll mithilfe des Spezialschiffs "Rolldock Star" nach Singapur transportiert werden. Die Übergabe fand im Rahmen eines Festakts statt, bei dem auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und Singapurs früherer Vize-Premierminister Teo Chee Hean anwesend waren.

Singapur ist ein wichtiger Partner für Deutschland in der Sicherheitspolitik, und die Zusammenarbeit erstreckt sich über die Rüstungskooperation hinaus. Durch die Straße von Singapur verläuft ein großer Teil des Welthandels, was die Bedeutung der Region unterstreicht.

Die Übergabe des zweiten U-Boots markiert einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen TKMS und Singapur. Die beiden verbleibenden U-Boote sollen in naher Zukunft ebenfalls an Singapur übergeben werden.

Trotz einiger Herausforderungen, denen Thyssenkrupp derzeit gegenübersteht, darunter Kostendruck und Gewerkschaftsfragen, gibt es Optimismus hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Unternehmens. Die Aktienkurse von Thyssenkrupp sind in den letzten Tagen gesunken, was möglicherweise attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Investoren bietet.

Es wird spekuliert, dass eine mögliche Aufteilung von Thyssenkrupp in verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Marine, Stahl und Investitionsgüter, eine positive Entwicklung für das Unternehmen darstellen könnte. Die politischen Verhandlungen und die Rolle der IG Metall werden dabei als entscheidende Faktoren angesehen.

Insgesamt wird darauf hingewiesen, dass Investitionen in Thyssenkrupp derzeit aufgrund der niedrigen Kurse attraktiv sein könnten, jedoch sollten Anleger realistische Erwartungen hinsichtlich einer möglichen Kursentwicklung haben. Es wird betont, dass Aktien, die bereits gestiegen sind, langfristig erfolgreicher sein können, und dass eine mittelfristige Erholung von Thyssenkrupp durchaus möglich erscheint.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,234EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.