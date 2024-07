Die The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, das in 22 Branchen aktiv ist und europaweit 16 Standorte hat. Seit 2020 wurden über 24 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen getätigt. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro. Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe zeigt das Interesse der Investoren an dem Geschäftsmodell des Unternehmens.

Die Wirtschaftsredaktion berichtet über die The Platform Group AG und die erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. EUR. Die Anleihe wurde deutlich überzeichnet und der Zinssatz wurde auf 8,875 % festgelegt. Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen, Bankverbindlichkeiten abzulösen, in die hauseigene Software zu investieren und weitere Akquisitionen zu tätigen. Die Übernahme von GINDUMAC und Aplanta sowie geplante weitere Übernahmen sollen das Geschäftsmodell im Bereich Maschinenhandel und Kunstpflanzenhandel stärken. Die Analysten von Montega AG empfehlen den Kauf der Aktien von The Platform Group AG und sehen ein Kursziel von 13 EUR.

Die Platzierung der Anleihe wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager. Die Anleihe wird am 11. Juli 2024 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Die The Platform Group AG plant, das Jahr 2024 positiv zu gestalten und weitere profitable Akquisitionen zu tätigen.

Die Wirtschaftsredaktion sieht in der Platzierung der Anleihe und den geplanten Akquisitionen eine Stärkung des Geschäftsmodells von The Platform Group AG. Die Analysten von Montega AG bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Unternehmens und erwarten ein Kursziel von 13 EUR. Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe zeigt das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Die The Platform Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,37EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.