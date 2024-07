A.S. Création Tapeten AG: Veränderungen im Aufsichtsrat - Neue Mitglieder, neue Strategie! Die A.S. Création Tapeten AG hat in einer Ad-hoc-Mitteilung Veränderungen im Aufsichtsrat bekannt gegeben. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Jörn Kämper wird aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegen und zum 31. Juli 2024 aus dem …