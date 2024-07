Eine kürzlich veröffentlichte Studie, die von Google, der Förderorganisation "Aktion Mensch" und der Stiftung Pfennigparade in Berlin durchgeführt wurde, zeigt, dass nur ein Fünftel der meistbesuchten Webshops in Deutschland teilweise barrierefrei sind. Dies bedeutet eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr, als noch 25 Prozent der beliebten Online-Shops barrierefrei waren.

Die Hürden in den untersuchten Online-Shops betreffen viele Menschen, insbesondere die 7,8 Millionen Menschen in Deutschland mit anerkannter Schwerbehinderung, darunter rund 350.000 Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung. Experten haben 71 populäre Webshops analysiert und festgestellt, dass nur 15 Websites über die Tastatur bedient werden können, was für viele Menschen mit Behinderungen eine Grundvoraussetzung für die Nutzung darstellt. Zudem fehlt es den meisten getesteten Webseiten an einem sichtbaren Tastaturfokus, was es Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen erschwert, das aktuell ausgewählte Element zu erkennen.