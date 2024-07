Die Scherzer & Co. AG veröffentlichte den Net Asset Value (NAV) zum 30.06.2024, der bei 3,07 Euro je Aktie liegt. Dies entspricht einem Abschlag von etwa 26,38% gegenüber dem Inventarwert. Die zehn größten Aktienpositionen des Unternehmens umfassen unter anderem Lotto24 AG, Allerthal-Werke AG und 1&1 AG. Die Barabfindung im Spruchverfahren bei der Audi AG wurde erhöht, während die Weleda AG über einen erfolgreichen Start in das Jahr 2024 berichtete. Die Scherzer & Co. AG hat im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots 2.616.105 Aktien erworben, was den NAV je Aktie um rund 0,07 Euro erhöht.

Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Köln, die sicherheits- und chancenorientierte Investments tätigt. Das Unternehmen investiert in Abfindungswerte, Value-Aktien und wachstumsstarke Unternehmen. Die Aktien der Scherzer & Co. AG sind im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.