Der kurzzeitige Stillstand der Netflix-Aktie kommt nicht unerwartet, das Wertpapier hat in den letzten Wochen seit Anfang Mai knapp 28 Prozent auf 689,88 US-Dollar an Wert hinzugewonnen. An die Verlaufshochs aus 2021 bei 700,99 US-Dollar hat es bislang noch nicht ganz gereicht, der nun in der Entstehung befindliche bullische Keil weist jedoch auf einen Folgeanstieg genau in den Zielbereich hin. Diese Chartkonstellation präsentiert sich entsprechend interessant für frische Long-Positionen, bestehende Positionen können dagegen durch den Keil jetzt sehr viel genauer abgesichert werden. Unterhalb von 655,00 US-Dollar würden der Netflix-Aktie aber kurzzeitige Abschläge auf 626,44 und darunter den EMA 200 bei 611,06 US-Dollar drohen. Wegen einer fehlenden Top-Formation ist dieses Szenario jedoch als zweitrangig anzusehen.

Trading-Strategie: