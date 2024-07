Die Federal Reserve zögert weiterhin, die Leitzinsen zu senken, trotz einer abnehmenden Inflation, wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der Sitzung der US-Notenbank im Juni hervorgeht. Die Notenbanker betonten die Notwendigkeit weiterer günstiger Daten, um sicherzustellen, dass die Inflation nachhaltig in Richtung des 2-Prozent-Ziels sinkt. Derzeit bleibt der Leitzins zwischen 5,25 und 5,5 Prozent unverändert.

Diese unterschiedlichen Ansichten reflektieren die Unsicherheit und die Herausforderungen, mit denen die Fed konfrontiert ist, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsmarktabschwächung und die nachlassende Nachfrage, die möglicherweise eine größere Arbeitslosenreaktion als in der jüngsten Vergangenheit auslösen könnte.

Obwohl die jüngsten Wirtschaftsdaten eine Verlangsamung der Konjunktur zeigten, betonten die Beamten, dass zusätzliche Informationen erforderlich seien, um größeres Vertrauen in die nachhaltige Bewegung der Inflation in Richtung des Zielwertes zu gewinnen. Die Prognose der Fed-Beamten sieht derzeit nur eine Zinssenkung in diesem Jahr vor, obwohl die Märkte mit zwei Zinssenkungen rechnen, beginnend im September.

Diese Vorsicht spiegelt die Risiken wider, die mit einem zu frühen Zinsschnitt verbunden sind. Denn der könnte zu einem Wiederaufleben der Inflation führen. Sollte jedoch zu spät gehandelt werden, würde dadurch das Wirtschaftswachstum gefährdet werden. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, betonte kürzlich die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes, um die Inflation ohne übermäßige Beeinträchtigung des Wachstums zu bekämpfen.

Die Zukunft der US-Geldpolitik bleibt ein Balanceakt, bei dem die Fed sorgfältig zwischen unterstützenden Daten und der Notwendigkeit navigieren muss, die Inflation ohne gravierende wirtschaftliche Einbußen unter Kontrolle zu bringen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

