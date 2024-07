* Wiener Elektro Tage am Wiener Heldenplatz bieten von 11. bis 15. September 2024 einen einzigartigen Überblick zu aktuellen E-Auto und Zweirad-Neuheiten * Das größte E-Mobility-Event Österreichs versteht sich als offene Plattform, mit dem Ziel die Mobilitätswende voranzutreiben * Wiener Elektro Tage bei freiem Eintritt: Präsentationen, Beratung und Unterhaltung, Stargäste und Top-Acts, Probefahrten inklusive * Info-Tage für Schüler:innen, Lehrlinge und Studierende * Die Wiener Elektro Tage 2022 und 2023 waren mit jeweils mehr als 100.000 BesucherInnen ein überzeugender Erfolg

Im Vorjahr hat sich die Transformation hin zur Elektromobilität weiter fortgesetzt: Mit 47.621 Neuzulassungen (19,9% Marktanteil) war im vergangenen Autojahr fast jedes fünfte Neufahrzeug elektrisch unterwegs. Die Wiener Elektro Tage haben sich zum Ziel gesetzt umfassend und markenübergreifend zum Thema E-Mobilität einschließlich Ladeinfrastruktur, Finanzierung und Förderungen zu informieren und zu beraten, aber auch einen nachhaltigen Lifestyle zu thematisieren. Mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Neuheiten vieler Marken aus den Bereichen E-Mobilität und Energielösungen sowie Information, Kulinarik und Unterhaltung sorgen die Wiener Elektro Tage bei freiem Eintritt für nachhaltige Wirkung beim Publikum.



Andreas Martin, Geschäftsführer von Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage, betont die Bedeutung der Veranstaltung für die Mobilitätswende und die Klimaziele: "Im vierten Jahr ihres Bestehens haben sich die Wiener Elektro Tage zu einer zentralen Plattform für nachhaltige Mobilität entwickelt. Mit über 15 führenden Marken aus der Automobilbranche setzen wir 2024 erneut ein starkes Zeichen für die Umsetzung der ambitionierten Pariser Klimaziele."



Innovation und Information finden übersichtlich an einer Location - dem prestigeträchtigen Wiener Heldenplatz - statt. Auf der Hauptbühne sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte, Talkrunden und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2024.

Eine Vielzahl der ausgestellten Fahrzeuge können direkt kostenfrei vom Wiener Heldenplatz aus für eine Probefahrt gebucht werden.

Zwtl.: INFO-TAGE für Schüler:innen, Lehrlinge und Studierende 11. - 13. September 2024



Die Wiener Elektro Tage sind eine hervorragende Gelegenheit für Schüler:innen, Lehrlinge und Studierende, sich über mögliche Karrierewege im Bereich der Elektromobilität zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Lehrende können ihr Wissen erweitern und neue Impulse für den Unterricht mitnehmen. Die Wiener Elektro Tage leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bildung und zur Förderung nachhaltiger Mobilität. Teilnehmer:innen der Info Tage werden von SPAR Österreich mit einem nachhaltigen Energy Boost versorgt.



Zwtl.: B2B Networking Lounge - Future E-Mobility. Sustainability. Digital Solutions & Start-up Success



Die Wiener Elektro Tage 2024 bieten mit einem eigenen Zelt für Digitalisierung und Start Ups erstmals eine Plattform für dieses wichtige und wachsende Segment. In diesem Zelt präsentieren sich an den ersten drei Event Tagen aufstrebende, junge und Innovative Unternehmen. Darüber hinaus finden unter diesem Dach

Fachveranstaltungen für ein ausgewähltes, geladenes Zielpublikum statt. Ausgewählte Talks der Fachveranstaltungen werden auf den Großbildschirmen der Hauptbühne übertragen.



Auszüge der Themen aus dem Programm (Status Juli 2024)

Mittwoch, 11.9.2024



* Eröffnung

* Kick Off Panel: Gesellschaft, Politik und Industrie in der Transformation und Digitalisierung

* ORF Radio Wien Talk

* Autonomes Fahren im Tourismus



Donnerstag, 12.9.2024



* vie:mobility Konferenz



Freitag, 13.9.2024



* KRONE Talks

* Zero Emission - Durchbruch in der Batterietechnologie * Start Up Talk

* Smart Cities



Samstag und Sonntag, 14. und 15.9.2024



Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Vielfältige Kulinarik und viele nachhaltige Schmankerln runden das Angebot ab.



Auszug der teilnehmenden Marken und Unternehmen (Status Juli 2024):



u.a. ABT, Alfa Romeo, AUDI, Citroen, CUPRA, Fiat, inyo, Hankook, Hyundai, Mercedes Benz Vans, MOON POWER, ÖAMTC, Opel, Peugeot, Porsche Bank Group, ServusTV (Formula E), smart, KODA, VW, VW Nutzfahrzeuge



B2B Networkin Lounge (Mi 11.9.- Fr 13.9.): presented by MOON POWER & MAGENTA - Best in Parking, ePuls, trend, Skidata



Auszug der Music Acts auf der Hauptbühne (Status Juli 2024):

Anna Rosen, Cathi Castillo, MEGAN, The Belgian Blue, Deladap, The Hot Pants Road Club und andere.



Presenting Partner:



Presenting Partner der Wiener Elektro Tage 2024 sind der ORF und die KRONE.



Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2024:



Mittwoch, 11. bis Samstag, 14. September 2024

11:00-21:00 Uhr



Sonntag, 15. September 2024

11:00-15:00 Uhr



