NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE

TORONTO, ONTARIO — (3. Juli 2024) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (das „Angebot“) von Einheiten (jeweils eine „Einheit“) abgeschlossen hat. Der ursprüngliche Umfang des Angebots von 2.500.000 $ wurde erhöht, da es um 500.000 $ überzeichnet war. Heute wurden weitere 7.232.667 Einheiten emittiert, was einen Bruttoerlös von 1.084.900 $ ergibt. Zusammen mit der ersten Tranche von 12.767.333 Einheiten (mit einem Erlös von 1.915.100 $) wurden somit im Rahmen des Angebots insgesamt 3.000.000 $ an Bruttoerlösen erzielt. Die Gesamtzahl der emittierten Einheiten beläuft sich auf 20.000.000, jede zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit. Alle Dollarwerte sind in kanadischen Dollar angegeben.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt zu einem beliebigen Zeitpunkt ab dem Abschluss der jeweiligen Tranchen des Emissionsangebots (das „Abschlussdatum“) und bis zu 36 Monate danach zum Kauf einer (1) Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant.

Falls der Handelsschlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Tag, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum eintritt, in einem Zeitraum von zehn (10) aufeinanderfolgenden Geschäftstagen mehr als 0,35 $ pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants darüber informieren, und in einem solchen Falle wird das Ablaufdatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum vorgezogen, an welchem diese Benachrichtigung durch das Unternehmen als erfolgt gilt.

Alle im Rahmen dieser zweiten Tranche ausgegebenen Wertpapiere (zu denen auch alle Basiswertpapiere zählen) sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von 4 Monaten und 1 Tag gebunden, die am 4. November 2024 endet. Es haben sich auch zwei Insider an der ersten Tranche der Platzierung beteiligt und 2.750.000 Einheiten aus dieser Tranche gezeichnet, die einem Gesamterlös von 412.500 $ entsprechen. Solche Zeichnungen gelten als „Transaktionen mit einer nahestehenden Partei“ (related party transactions) und unterliegen somit den Bedingungen der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 - „Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“. Es sind jedoch Ausnahmegenehmigungen von den Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre im Sinne dieser Vorschrift vorgesehen.

Seite 2 ► Seite 1 von 5