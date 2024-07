TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag nur teilweise den freundlichen US-Börsen gefolgt. Der japanische Nikkei 225 ist weiter auf Rekordkurs. In Australien ging es mit den Kursen noch deutlicher bergauf. Derweil zeigten sich die Indizes in Hongkong und auf dem chinesischen Festland nur wenig bewegt.

Schwache amerikanische Konjunkturdaten hatten am Mittwoch Erwartungen geschürt, dass die heimische Notenbank Fed die Zinsen bald senken könnte. Die Anleger hoffen nun, dass die US-Regierung am Freitag einen schwachen Arbeitsmarktbericht für den Juni vorlegen wird. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 markierten im verkürzten Handel vor dem US-Feiertag am Donnerstag Rekordstände - lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial trat mehr oder weniger auf der Stelle.