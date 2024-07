PUNE, Indien, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweiter Pionier im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Absicht bekannt, das in New Jersey ansässige Starfish Associates zu übernehmen. Diese strategische Akquisition baut auf den bestehenden technischen Fähigkeiten von Persistent in den Bereichen Contact Center und Unified Communications auf und erweitert die starken KI-gesteuerten Geschäftsumwandlungsfähigkeiten und die Expertise bei der Steigerung der operativen Exzellenz. Starfish Associates ist bekannt für seine hochmoderne Automatisierungsplattform für Unternehmenskommunikation und beliefert die größten Unternehmen der Welt, darunter viele Fortune 500-Unternehmen.

Die Automatisierungsplattform von Starfish Associates zeichnet sich als intelligente Integrationsdrehscheibe und Workflow-Engine aus, die nahtlose Verbindungen zwischen einer Vielzahl von Geschäftsanwendungen und Kommunikationssystemen ermöglicht. Sie verbessert die Verwaltung der Kommunikation zwischen verschiedenen Anbietern durch Automatisierung mit Plattformen wie Amazon Connect, Avaya, Cisco, Genesys und Microsoft Teams. Darüber hinaus lässt es sich in wichtige Geschäftsanwendungen wie ServiceNow, Workday und Microsoft Active Directory integrieren, um Arbeitsabläufe und Prozesse zu optimieren.

Diese Akquisition bringt die innovative Plattform von Starfish Associates mit den führenden KI-gestützten Automatisierungsfähigkeiten von Persistent und einem starken Kundenstamm zusammen und ermöglicht signifikante Optimierungen, verbesserte Effizienz von Arbeitsabläufen und agile Reaktionen auf dynamische Geschäftsumgebungen.

Sandeep Kalra, Geschäftsführer und Exekutivdirektor, Persistent:

„Unser branchenführendes Wachstum geht weiter, angetrieben durch strategische Expansion und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Die Integration der Plattform von Starfish Associates erweitert unsere Management-Angebote für Unified Communications und Contact Center erheblich, da diese Branche aufgrund von KI-gesteuerten Innovationen erheblichen Veränderungen unterworfen ist. Diese Akquisition ebnet uns den Weg, um unsere globalen Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial dieser Innovationen in ihren Contact Centern zu erschließen. Wir freuen uns, Starfish Associates im Team von Persistent willkommen zu heißen und erwarten großen Erfolg bei der Skalierung unserer Aktivitäten mit Robert, David und ihrem Team.