Die von Carl Nasman, Nachrichtensprecher bei BBC News, moderierte Serie „Future Earth“ befasst sich mit den wichtigsten Themen rund um Nachhaltigkeit und Klimawandel. Luke Plants, CEO von Plants & Goodwin („P&G“), einer Tochter von Zefiro, ist in der dritten Folge von Future Earth zu sehen. Carl Nasman berichtet aus erster Hand von einer P&G-Baustelle in Upstate New York.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA – 4. JULI 2024 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc. („P&G“) in einer Folge von Future Earth, einer neuen Informationsserie des britischen Rundfunkkonzerns BBC über dessen BBC News-Arm, vorgestellt wurde. In dieser dritten Folge der Serie Future Earth untersucht Nachrichtensprecher Carl Nasman einige der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Energiewende, darunter verwaiste und stillgelegter Bohrlöcher in den Vereinigten Staaten, aus denen möglicherweise Methan austritt.

Nasman berichtete persönlich von einer Sanierungsbaustelle in Upstate New York mit P&G-Mitarbeitern, einschließlich Project Manager Josh Sandberg und CEO Luke Plants, die beide vor der Kamera interviewt wurden. Plants erläuterte, wie wichtig es ist, die operative Bandbreite von P&G auszubauen, um das Problem der Methanlecks zu lösen. Der ehemalige BBC-Wissenschaftsredakteur David Shukman gab dann zusätzliche Einblicke, die auf den Ausführungen von Herrn Plants aufbauten, insbesondere im Hinblick darauf, wie die Abdichtung von Methanlecks breitere Umweltsanierungsbemühungen auf globaler Ebene beschleunigen kann.

Die vollständige Folge, in der P&G vorgestellt wird, kann über die folgenden Links angesehen werden:

BBC iPlayer (nur im Vereinigten Königreich): https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m001sr6p/future-earth-3-episode- ...

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gLvkWpnzba8

Luke Plants, CEO von P&G, war in der dritten Folge der BBC-Nachrichtenserie „Future Earth“ zu sehen, in der er die Bedeutung der Stilllegung von Standorten mit potenziellen Methanlecks erläutert, die in Regionen wie Upstate New York stark konzentriert sind

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die oben stehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder die Rubrik Investors auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.