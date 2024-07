Omega Pacific kündigt Abschluss der Flow-Through-Privatplatzierung im Wert von 1.084.740 C$ an 4. Juli 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. Ltd. (CSE:OMGA, FWB:QOF, OTCQB:OMGPF) („Omega“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 20. Juni 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste …