SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist im zweiten Quartal auch dank der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland auf deutlichem Wachstumskurs geblieben. Der Konzernumsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 560 Millionen Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war in etwa so viel, wie von Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten. An der Börse ging es für den Aktienkurs deutlich nach oben.

Trotz hoher Werbeausgaben rund um das elektronische Rezept dürfte die um Sondereffekte bereinigte operative Marge (Ebitda) im Quartal im Plankorridor für das Jahr von zwei bis vier Prozent gelegen haben, stellte Finanzchef Jasper Eenhorst in Aussicht.