Frankfurt (ots) - Über ein Drittel der Deutschen ist mit dem Schadensmanagement

ihres Versicherers unzufrieden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen

Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint in Zusammenarbeit

mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov. Fast die Hälfte der Betroffenen würde

aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen sogar erwägen, den Versicherer zu

wechseln. Von ihrem Versicherungsunternehmen erwarten die Befragten im Ernstfall

einen festen Ansprechpartner. Ein weiteres Bedürfnis: Die Schadensabwicklung

sollte so schnell rollen wie der Ball bei der derzeitigen Fußball-EM. Die

Europameisterschaft wird von annähernd drei Vierteln als ein Anlass für gehäuft

auftretende Versicherungsfälle bewertet.



Viele deutsche Versicherungsnehmer sind mit den Leistungen ihrer Versicherung

nicht zufrieden. Das zeigt eine von BearingPoint veröffentlichte repräsentative

Erhebung. Dabei erlebten 21 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf

Monaten einen oder mehrere Schadensfälle, die von einer Versicherung abgedeckt

wurden. 18 Prozent der Betroffenen waren sehr unzufrieden mit der Abwicklung, 16

Prozent zeigten sich eher unzufrieden. Das kann für Versicherer ernste

Konsequenzen haben: 40 Prozent der Umfrageteilnehmer würden ihr

Versicherungsunternehmen aufgrund unbefriedigender Erfahrungen wechseln.









Im Schadensfall legen Kunden laut der Umfrage großen Wert auf schnelle

Reaktionen ihrer Versicherung. Bei einem Schaden durch ein Unwetterereignis -

beispielsweise am eigenen Auto oder Haus - wären 32 Prozent der Befragten

bereit, bis maximal zwei Wochen auf die Regulierung seitens des Versicherers zu

warten. 30 Prozent erwarten eine Regulierung innerhalb einer Woche, sieben

Prozent würden sogar nur maximal drei Tage Wartezeit tolerieren.



"Angesichts der Häufung von Schäden durch Umweltkatastrophen müssen Versicherer

immer schneller handlungsfähig sein. Betroffene erwarten im Ernstfall zügige

Bearbeitungen und unbürokratische Hilfe. Wer seine Kunden langfristig binden

möchte, sollte daher auf ein effizientes Schadenmanagement mit aufeinander

abgestimmten Prozessen, von der Schadenmeldung bis zur Schadenregulierung,

setzten. Strukturiertes Datenmanagement und der Einsatz von GenAI entlang der

Schadenwertschöpfungsstrecke sind dabei zentrale Bausteine", kommentiert Dominic

Testrut, Partner im Segment Versicherungen bei BearingPoint.



Neben dem Faktor Zeit ist für Geschädigte vor allem der direkte Kontakt zu ihrem

Versicherungsunternehmen von Bedeutung. Über drei Viertel der Umfrageteilnehmer

legen daher im Falle eines Schadens besonderen Wert auf einen festen



