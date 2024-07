Moventum AM Hartnäckige Inflation: Was Renten-Anleger jetzt beachten sollten Der Rückgang der Inflationsrate verläuft eher schleppend – sowohl in den USA wie auch in Europa. Dementsprechend gebremst wird die geldpolitische Lockerung. Am Markt für Anleihen bleibt die Situation damit uneindeutig. Dennoch dürften hier einige Segmente besser laufen als andere „Bei Hochzinsanleihen sehen wir noch Potenzial, das kurze Laufzeitende bleibt vorerst attraktiv“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM.