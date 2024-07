Andererseits ist Archer Aviation der Erhalt erster Lizenzen gelungen. Neben der Zertifizierung seines Midnight genannten Flugtaxi-Modelles hat das Unternehmen von der US-Luftfahrtbehörde FAA auch die Zulassung zum Betrieb einer kommerziellen Fluggesellschaft gewinnen können.

Gegenwärtig plant das Unternehmen erste Dienstleistungsnetzwerke. Gemeinsam mit dem Büroimmobilien-Unternehmen Kilroy hat Archer Aviation vor Kurzem Pläne zum Betrieb von Flugtaxi-Linien in der San Francisco Bay Area vorgestellt. Los gehen soll es hier ab Ende 2025.

Automobilkonzern baut Beteiligung kräftig aus

Angesichts der aussichtsreichen Position im noch jungen Markt, auf dem neben Archer Aviation auch der chinesische Hersteller EHang sowie das Münchner Startup Lilium operieren, hat Stellantis, das bereits seit vergangenem Jahr investiert ist, seine Position jetzt ausgebaut.

Nach einer ersten Investition in Höhe von 110 Millionen US-Dollar hat der Automobilkonzern nun Anteile im Wert von weiteren 55 Millionen US-Dollar erworben. Die Vergrößerung der Beteiligung erfolgt, nachdem Archer erste erfolgreiche Testflüge durchgeführt hat.

Stellantis jetzt größer Anteilseigener

Insgesamt hält Stellantis damit nun knapp 57 Millionen Anteile mit einem Marktwert von rund 240 Millionen US-Dollar (auf der Basis des Schlusskurses vom Mittwoch). Damit ist der Automobilkonzern derzeit der größte institutionelle Investor.

Carlos Tavares, Vorstandsvorsitzender von Stellantis, kommentierte den Erwerb weiterer Anteile folgendermaßen: "Mit diesem zusätzlichen Investment in Archer bleiben wir auf Kurs in eine Zukunft, in der die Bewegungsfreiheit über die Straßen von heute hinausreichen wird."

Das Geld wird knapp, Kapitalmaßnahmen drohen

Die Aktie von Archer Aviation konnte sich im verkürzten Handel am Mittwoch deutlich steigern und legte um 13,2 Prozent zu. Gegenüber dem Jahreswechsel steht aber noch immer ein Minus von 32 Prozent zu Buche.

Grund für den Kursrückgang ist die Unsicherheit über den kommerziellen Erfolg des Unternehmens. Zwar macht Archer Aviation große Fortschritte, unsicher ist aber, ob das Geld reichen wird. In den vergangenen 3 Jahren hat das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar erlitten – größtenteils in Form von Forschungs- und Entwicklungsausgaben.

Dadurch sind die Barreserven auf 406 Millionen US-Dollar geschrumpft, was bei der aktuellen Run-Rate noch für ein Jahr genügen würde. Damit deutet alles auf weitere Kapitalerhöhungen und die Verwässerung der Aktionärsstruktur hin.

Fazit: Anleger sollten lieber abwarten

Archer Aviation ist ein ebenso spannender wie aussichtsreicher Player im Flugtaxi-Geschäft. Auch der europäische Automobilkonzern Stellantis ist davon überzeugt, dass diese Form der Mobilität eine Zukunft hat und hat seine Beteiligung an Archer kräftig ausgebaut.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Aktie auch für Privatanleger ein gutes Investment ist. Angesichts der zu erwartenden Kapitalmaßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage und zur Finanzierung der Serienproduktion dürfte das Papier so lange unter Druck stehen, bis Archer Aviation in der Lage ist, profitable Umsätze zu generieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion