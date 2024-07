NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem "ermutigenden ersten Einblick in das deutsche E-Rezept-Potenzial". Die Umsätze seien deutlich angesprungen, obwohl es erst seit Anfang Mai eine Lösung zur Online-Einlösung dieser elektronischen Rezepte gebe. Sie hätten damit erst in der zweiten Quartalshälfte einen wirklichen Beitrag geleistet. Der aktive Kundenstamm wache weiter und der Konzernumsatz entspreche den Prognosen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 01:42 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 01:42 / CET

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,60 % und einem Kurs von 127,3EUR auf Tradegate (04. Juli 2024, 09:54 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 180 Euro



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 180,00 € , was eine Steigerung von +40,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer