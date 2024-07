Biden am Ende - was bedeutet Trump für Europa?

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die US-Demokraten versuchen, Biden zu ersetzen - aber wer auch immer ihn ersetzt: das erhöht die Chancen, dass Trump nächster US-Präsident wird! Denn Trump tritt gegen einen Kandidaten an, der weitaus weniger bekannt ist als er selbst - und wenn die Demokraten dennoch Biden ins Rennen schicken sollten, ist ein Wahl-Desaster ohnehin vorprogrammiert. Nun schwächst sich auch die US-Wirtschaft stark ab - auch das senkt die Chancen US-Demokraten. Aber was bedeutet Trump für Europa? Mit einem Wort: eine weitere Belastung der Wirtschaft, denn "The Donald" wird die Zölle auch für Importe aus Europa pauschal anheben und damit unseren Firmen Probleme bereiten. Anders als Biden, wird unter "The Donald" Europa für die USA zur Randnotiz - der Fokus der Amerikaner richtet sich dann auf China und Asien..

