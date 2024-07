Thomas Coesfeld in den Bertelsmann-Vorstand berufen (FOTO) Gütersloh (ots) -



- Ernennung durch den Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung - Verantwortung im Vorstand für den Unternehmensbereich BMG, den Coesfeld seit Juli 2023 als CEO leitet



Thomas Coesfeld ist neues Mitglied im Bertelsmann-Vorstand. Der Aufsichtsrat des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens hat den CEO des Unternehmensbereichs BMG in seiner heutigen Sitzung mit sofortiger Wirkung in den Konzernvorstand berufen. Dort verantwortet Coesfeld das Musikgeschäft von Bertelsmann, an dessen Spitze er seit Juli 2023 als CEO steht. Zuvor war er Finanzvorstand (CFO) von BMG.