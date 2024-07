Zürich (ots) - Das große Thema Umweltschutz liegt immer mehr Menschen am Herzen.

Da wird die Frage, wie man sein Geld sinnvoll und verantwortungsbewusst

investieren kann, immer wichtiger. Viele von uns möchten sicherstellen, dass

ihre Investitionen nicht nur finanzielle Erträge bringen, sondern auch positiv

zur Welt beitragen.



Doch wie lässt sich das erreichen? - Eine Einschätzung der Swiss Ark Partners AG





Ein spannender Ansatz bietet sich im Agrarsektor, einem Bereich, der für dieGrundversorgung der Menschheit zwingend notwendig ist und zugleich großesPotenzial für nachhaltige Praktiken bietet. "Durch den Kauf eines Sachwerts voneinem Landwirtschaft betreibenden Unternehmen kann man nicht nur selbstfinanziell davon profitieren, sondern man kann auch aktiv dazu beitragen, dassunsere Umwelt geschont und bewahrt wird", so Noah Stieger, CEO der Swiss ArkPartners AG.Diese außergewöhnliche und neue Art des Sachwertbesitzes stellt eine spannendeMöglichkeit dar, in eine bessere Zukunft zu investieren, ohne dabei auf einesolide Rendite verzichten zu müssen. Doch wie genau funktioniert das und welcheVorteile ergeben sich daraus?Unabhängigkeit von den traditionellen MärktenTraditionelle Anlageoptionen wie Aktien und Devisen sind stark von den globalenWirtschaftsschwankungen abhängig und oft genug spiegeln sie die volatilenZustände der Weltmärkte wider. Angesichts dieser wirtschaftlichen Unsicherheitsind viele Investoren auf der Suche nach stabileren, zuverlässigerenInvestitionsmöglichkeiten.Der Agrarsektor ist leider oft übersehen, bietet allerdings eine besondersinteressante Alternative - diesen nachhaltigen Ansatz hat die Swiss Ark PartnersAG bereits frühzeitig erkannt. Durch den Kauf eines Sachwerts von einemLandwirtschaft betreibenden Unternehmen können Anleger nicht nur mehr Kontrolleüber ihr Geld ausüben, sondern auch aktiv dazu beitragen, dass nachhaltigePraktiken in der Landwirtschaft gefördert und weiterentwickelt werden. DieseSachwertanlage ermöglicht es, unabhängig von den oft unberechenbarenSchwankungen der Finanzmärkte zu agieren. Warum also nicht in etwas investieren,das grundlegende menschliche Bedürfnisse wie Nahrung und sauberes Wasserunterstützt und dabei unabhängig von den Launen der Börsen bleibt? DerAgrarsektor stellt somit nicht nur die Möglichkeit dar, wirtschaftlicheStabilität zu gewährleisten, sondern fördert auch die Nachhaltigkeit undunterstützt wichtige Lebensgrundlagen.Die Verbindung von Rendite und NachhaltigkeitSachwertanlagen in der Landwirtschaft bieten nicht nur die Möglichkeit, auf