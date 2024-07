WIESBADEN (ots) -



- Am 15. Mai 2022 standen bundesweit 1,9 Millionen Wohnungen leer

- Etwas mehr als ein Drittel (38 %) der leerstehenden Wohnungen zum Bezug

verfügbar



Bundesweit standen am 15. Mai 2022 rund 1,9 Millionen Wohnungen leer. Wie die

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder nach den Ergebnissen des Zensus

2022 weiter mitteilen, entspricht das einer Leerstandsquote von 4,3 %.





"Von allen leerstehenden Wohnungen stehen über die Hälfte seit mindestens einemJahr leer", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes(Destatis)."Etwas mehr als ein Drittel aller leerstehenden Wohnungen waren innerhalb dernächsten drei Monate zum Bezug verfügbar." Das entspricht etwa 700 000 Wohnungen(38 % aller leerstehenden Wohnungen).Bei älteren Wohnungen mit Baujahr vor 1919 stehen zwei Drittel (66 %) derleerstehenden Wohnungen seit mindestens einem Jahr leer. Unter den neuestenWohnungen mit Baujahr nach 2015 sind es gut ein Drittel (34 %). In Hamburg undBerlin steht etwa jede dritte (35 beziehungsweise 29 %), in Sachsen-Anhalt undThüringen jeweils fast zwei Drittel (64 beziehungsweise 68 %) der leerstehendenWohnungen 12 oder mehr Monate leer.Jede fünfte nicht bewohnte Wohnung (20 %) steht weniger als 3 Monate leer. Dabeiunterscheidet sich der Anteil von "kurzem Leerstand" deutlich zwischen denRegionen: in Berlin sind es 41 %, in Sachsen-Anhalt und Thüringen 13 %.Etwas mehr als ein Drittel der leerstehenden Wohnungen zum Bezug verfügbarBundesweit waren von allen leerstehenden Wohnungen nur etwas mehr als einDrittel (38 %) innerhalb der nächsten drei Monaten für einen Bezug verfügbar,unabhängig davon, wie lange die Wohnungen schon leer stehen. In den StadtstaatenHamburg (52 %), Bremen (54 %) und Berlin (61 %) ist dieser Anteil deutlichhöher. Je älter eine leerstehende Wohnung ist, desto seltener ist sie sofortwieder vermietbar: Der Anteil der für den Bezug verfügbaren Wohnungen in denältesten Gebäuden mit Baujahr vor 1919 ist mit 28 % deutlich geringer als in denneuesten Gebäuden mit Baujahr ab 2016 (60 %).Für fast jede vierte leerstehende Wohnung (24 %) waren Baumaßnahmen oderSanierungen vorgesehen oder fanden zum Zeitpunkt der Erhebung statt.Baumaßnahmen werden unterschiedlich häufig als Grund für Leerstand genannt: inBremen in 19 % und in Thüringen in 27 % der Fälle. Leerstände in Gebäuden vonvor 1919 sind mit 30 % stärker auf geplante Baumaßnahmen zurückzuführen alsLeerstände in Gebäuden mit Baujahr 2010 bis 2015 mit 14 %. Geplante Abrisse vonleerstehenden Wohnungen machen bundesweit nur etwa 4 % aus, 7 % in Hamburg undnur gut 1 % in Bremen.