MÜNCHEN, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- In München freut sich OsaBus, die Erweiterung seiner Flotte um neue Busse bekannt zu geben, wodurch die Kapazität zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Busvermietung in München während der Hochsaison erhöht wird.

Verstärkung unserer Flotte

Vor zwölf Jahren von Unternehmer Oskars Lusis gegründet, hat sich OsaBus von einem kleinen Start-up zu einem der bekanntesten internationalen Unternehmen in seinem Bereich entwickelt. Mit einer Niederlassung, die seit 2019 in München besteht, ist OsaBus nun in einem der größten Märkte Europas präsent. Mit seiner dynamischen Kultur und seiner zentralen geografischen Lage ist München das beste Zentrum für alle Reisebedürfnisse, die ein Kunde von OsaBus haben könnte. Durch die Einrichtung eines Büros in München hat sich OsaBus verpflichtet, die Mission eines nahtlosen Erlebnisses bei den Transportdienstleistungen zu erfüllen.

Verbesserte Reiseerfahrung

OsaBus bietet den besten Busvermietungsservice auf dem Markt. Es geht die Extrameile, um seine Kunden glücklich zu machen, indem sichergestellt wird, dass die Busse in seiner Flotte sowohl luxuriös als auch gut gewartet sind. Die neuen Busse sind mit verbesserten Einrichtungen ausgestattet und bieten maximalen Komfort und Sicherheit für Reisende. Ob für Firmenveranstaltungen, Transfers und Stadtrundfahrten oder private Anlässe, die erweiterte Flotte von OsaBus ist bereit, verschiedene Transportbedürfnisse zu erfüllen.

Qualität und Zuverlässigkeit

In München sind Busvermietungsdienste besonders in der Hochsaison unverzichtbar. OsaBus hat seine Flotte mit neuen Mitgliedern wie dem SETRA S 517 HD (56 Sitze) und dem Mercedes Sprinter (19 Sitze) erweitert. Diese Erweiterung verbessert die Fähigkeit von OsaBus, verschiedenen Gruppengrößen flexibel und zuverlässig gerecht zu werden. Ob Sie geräumige Charterbusse für große Veranstaltungen oder luxuriöse Minibusse für kleinere Gruppen benötigen, OsaBus bietet maßgeschneiderte Lösungen. Unser Engagement für Qualität stellt sicher, dass jede Reise, sei es für Busvermietung oder Kleinbus mieten in München, komfortabel, sicher und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

OsaBus über Deutschland

Deutschland war ein strategischer Standort für OsaBus, da es ein wichtiger Markt ist und eine persönliche Bedeutung für O. Lusis hat, der fließend Deutsch spricht und die Kultur sehr schätzt. Insbesondere München dient als Netzwerkzentrum, das OsaBus mit Kunden aus der ganzen Welt verbindet.

Für weitere Informationen:

Laimdota Pleiša

Mob. +49 3319 0084 999

https://www.osabus.de

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454251/OsaBus_SETRA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454250/OsaBus_Logo.jpg

