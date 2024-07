Continental erwartet, dass China in der 2. Jahreshälfte der Hauptwachstumstreiber sein wird. Am Donnerstagmorgen stiegen die Aktien im Xetra-Handel zeitweise um bis zu 12 Prozent, was den höchsten Anstieg seit November 2022 darstellt. Dadurch erhöhte sich die Marktbewertung des Unternehmens um 1,29 Milliarden Euro.

Obwohl die chinesischen Verbraucher durch die Immobilienkrise unter Druck stehen und die Nachfrage in mehreren Sektoren schwächelt, bleibt Continental zuversichtlich. Das Unternehmen sieht in China großes Potenzial, die schwache Nachfrage in Europa auszugleichen.

Continental, ein Anbieter von Reifen und Automobilkomponenten, kämpft mit steigenden Arbeitskosten und langsamen Fortschritten bei Preisverhandlungen mit Automobilherstellern. Doch Kostensenkungen und bessere Vereinbarungen mit den Herstellern sollen den Gewinn im weiteren Jahresverlauf steigern.

Trotz Verzögerungen beim Produktionshochlauf erwartet die Automobilsparte "schrittweise Verbesserungen" dank sinkender Frachtkosten und effektivem Bestandsmanagement. Das Unternehmen betonte, dass China weiterhin eine entscheidende Rolle für das Wachstum und die Stabilität von Continental spielen wird.

Die US-Bank JPMorgan bewertet die Aktien von Continental weiterhin mit Overweight und setzt das Kursziel auf 100 Euro fest. Analyst Jose Asumendi erwartet im 2. Quartal einen Umsatzrückgang von 3 Prozent und eine Marge von 7 Prozent. "Die Autosparte dürfte von Preiserhöhungen und Einsparungen profitiert haben", schreibt Asumendi in seinem am Donnerstag veröffentlichten Ausblick. Die Margen im Reifengeschäft und bei Contitech sieht er im Rahmen der Unternehmenszielspannen.

Nicht ganz so optimistisch fällt das Votum des Analysehauses Jefferies aus. Es hat das Kursziel für Continental von 73 auf 70 Euro gesenkt, bleibt jedoch bei der Einstufung Buy. Analyst Michael Aspinall hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2026 leicht an. "Dies geht komplett auf das Autozuliefergeschäft zurück", schreibt er in seiner am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er liegt jedoch weiterhin unter der Zielvorgabe des Unternehmens. Die Margen im Autozuliefergeschäft dürften sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessern und für Erleichterung in einem operativ schwierigen Umfeld sorgen.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 59,00EUR auf Tradegate (04. Juli 2024, 10:29 Uhr) gehandelt.