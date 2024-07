Berlin (ots) - Seit dem Auslaufen des sogenannten Umweltbonus werden deutlich

weniger E-Autos verkauft. Die Verti Versicherung AG (Verti) zeigt auf, in

welchen Fällen sich der Kauf auch nach dem Förderstopp noch lohnen kann.



Seit dem Förderstopp im Dezember 2023 haben E-Autos an Attraktivität eingebüßt,

wie die Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeigen. Im Mai 2024

beispielsweise wurden mit 29.708 E-Autos 30,6 Prozent weniger zugelassen als im

Mai des Vorjahres. Entsprechend ist auch bei den Versicherungen für E-Autos

aktuell ein Rückgang zu verzeichnen, stellt die Verti Versicherung AG fest.





Als die Bundesregierung im Jahr 2016 die Umweltprämie für E-Autos einführte,sollte dies den Absatz von E-Fahrzeugen pushen. Ein E-Auto unter 40.000 EuroNettolistenpreis beispielsweise wurde mit insgesamt 6.750 Euro gefördert und einE-Auto über 40.000 Euro Nettolistenpreis mit 4.500 Euro. Der Plan ging auf unddie Zulassungen stiegen. Mit dem Förderstopp fand diese Entwicklung jedoch einjähes Ende.Persönlichen Kosten-Nutzen-Check durchführenDie Anschaffung eines E-Autos lohnt sich vor diesem Hintergrund erst einmal fürweniger Menschen. "Aber es gibt weiter auch gute Gründe für ein E-Auto - vorallem langfristig gesehen", sagt Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexpertebei der Verti Versicherung AG, die das Fahren der umweltfreundlichen E-Autos mitRabatten auf die Versicherungsprämien unterstützt. "Letztlich muss jeder selbstseinen persönlichen Kosten-Nutzen-Check durchführen, um herauszufinden, ob derKauf eines E-Autos sich für ihn rentiert", sagt der Kfz-Experte.Bei der Überlegung für oder gegen ein E-Auto falle der erste Blick zumeist aufdie Anschaffungskosten. "Diese liegen in der Regel über dem Kaufpreis einesvergleichbaren Verbrenners. Jedoch sollten Autokäufer unbedingt auch dieniedrigeren Betriebskosten, Kosten für Wartungen und Steuern in ihreÜberlegungen einbeziehen", rät Alexander Held. Zudem seien für viele Verbraucherbei Kaufentscheidungen zunehmend Umweltaspekte relevant - hier schneide dasE-Auto insgesamt besser ab.E-Autos werden künftig deutlich alltagstauglicher"Berücksichtigen sollte man auch, dass die Automobilindustrie die Technologiefür E-Auto-Batterien stetig weiter optimiert und entwickelt, um die Reichweitein Zukunft zu vergrößern und zugleich die Ladezeit und Kosten zu reduzieren",sagt der Kfz-Experte. Mit größerer Reichweite und dem stetigen Ausbau derLadeinfrastruktur würden E-Autos folglich künftig immer alltagstauglicher undein Umstieg attraktiver.Ein weiterer Aspekt, der die Zukunft des Automobilmarktes beeinflusst, ist dasim Februar 2023 vom EU-Parlament besiegelte Verbrenner-Zulassungsverbot. Diesesbesagt, dass ab 2035 keine neuen Benzin-, Diesel- und Hybrid-Autos mehrzugelassen werden sollen. Wie sich diese Maßnahme auf den Absatz und die Preisevon E-Autos auswirken wird, bleibt Alexander Held zufolge aktuell nochabzuwarten, insbesondere da einige Parteien und Politiker die Entscheidunginfrage stellen.Fünf Vorteile von E-Autos:- Umweltfreundlichkeit: Keine direkten CO2-Emissionen und geringereSchadstoffbelastung-- Niedrigere Betriebskosten: Günstigere Wartung und Energiekosten im Vergleichzu Verbrennern- Steuerliche Vorteile: Oft geringere Kfz-Steuer und spezielle Förderprogramme.- Sonderrechte: Das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) ermöglicht es Kommunen,E-Autos Sonderrechte einzuräumen, u.a. für das Parken auf öffentlichen Straßenoder Ausnahmen von Durchfahrtverboten- Fortschrittliche Technologie: Regelmäßige Updates und innovative Features, wieautonome FahrfunktionenFünf Nachteile von E-Autos:- Höhere Anschaffungskosten: Im Vergleich zu traditionellen Verbrennern oftteurer- Reichweitenproblematik: Begrenzte Reichweite und längere Ladezeiten imVergleich zu Tankvorgängen- Ladeinfrastruktur: Noch nicht flächendeckend ausgebaut, insbesondere inländlichen Gebieten- Batterieverschleiß: Batterien verlieren über die Zeit an Kapazität und sindteuer zu ersetzen- Eingeschränkte Modellvielfalt: Weniger Modelle und Varianten im Vergleich zuBenzin- und DieselfahrzeugenAlle wichtigen Informationen zum Thema Elektroauto finden Sie im E-Auto-Guide(https://www.verti.de/ratgeber/e-auto-guide/) der Verti Versicherung AG.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: mailto:presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43258/5815717OTS: Verti Versicherung AG