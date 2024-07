Der marktbreite Topix-Index schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 2.898,47 Punkten und übertraf damit den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 1989. Fast alle der 33 Branchen-Subindizes verzeichneten Zuwächse, angeführt von Automobilherstellern und Versicherungen.

Die japanischen Aktienindizes Topix und Nikkei 225 haben neue Rekordwerte erreicht, getrieben von einer breiten Kauflaune, die sich über fast alle Sektoren erstreckt. Beide Leitindizes sind seit Jahresbeginn um mehr als ein Fünftel gestiegen, da globale Fonds in den Markt strömen, angelockt von extrem niedrigen Kreditkosten, boomenden Gewinnen und den Bemühungen der Tokioter Börse, die Corporate Governance zu verbessern.

Der Nikkei 225 erreichte ebenfalls ein neues Rekordhoch und schloss bei 40.913,65 Punkten. Dieser Anstieg wurde durch starke Käufe in den Technologie- und Exportbranchen unterstützt, begünstigt durch den schwachen Yen, der auf einem 34-Jahrestief gegenüber dem Dollar handelt. Dies verbessert die Gewinne der Exporteure bei der Rückführung ins Inland.

Die Entscheidung der Bank of Japan, die Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms erst im Juli zu präsentieren, führte zu einer weiteren Talfahrt der Landeswährung, da sich einige Investoren konkretere Maßnahmen gehofft hatten. Die schwache japanische Währung schürt auch Spekulationen über mögliche Währungsinterventionen.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt eine Umfrage unter Fondsmanagern von Bank of America, dass japanische Aktien in Asien weiterhin beliebt sind, wobei ein Drittel der Befragten Verbesserungen in der Unternehmensführung als wichtigstes Thema ansieht. Auch die geplante Überarbeitung des Topix-Index durch die Tokioter Börse könnte weiteren Druck auf Unternehmen ausüben, ihre Governance zu verbessern.

Der Nikkei-225-Index ist in diesem Jahr bisher um 22,4 Prozent gestiegen. Der Index stieg Ende der 1980er Jahre während der japanischen Spekulationsblase stark an, als die Preise für Vermögenswerte in die Höhe schnellten. Er brach jedoch ein, als diese Finanzblase Anfang 1990 implodierte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

