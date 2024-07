Diese ISM-Daten hätten ein Börsenbeben auslösen können

von Sven Weisenhaus

Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich der USA ist gestern so schwach ausgefallen, dass er in gewöhnlichen Zeiten wohl ein Beben an den Börsen ausgelöst hätte. Doch wir befinden uns bekanntlich schon seit geraumer Zeit in einer extremen Marktphase, in der schlechte Nachrichten weitestgehend ignoriert werden. Und so zeigten sich die Anleger auch gestern kaum beeindruckt.

Brechen die Geschäfte der US-Dienstleister ein?

Dabei hätten Aktionäre mit den ISM-Daten gestern eigentlich einen sehr guten Grund gehabt, sich von ihren Anteilen zu trennen. Denn glaubt man den vom Institute for Supply Management (ISM) befragten Unternehmen, trüben sich die Aussichten für die US-Wirtschaft massiv ein. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Service-Sektor brach um 5,0 Punkte auf 48,8 Zähler im Juni ein, nachdem er noch im Vormonat um starke 4,4 auf 53,8 zugelegt hatte.