Erneut kamen positive Impulse von der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Leitindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite am Vortag in einem verkürzten Handel auf Rekordhochs gestiegen waren.

Nach den deutlichen Gewinnen des Vortags hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung verlangsamt fortgesetzt. Der DAX steigt gut eine Stunde nach Handelsstart um 0,31 Prozent auf 18.442 Punkte, nachdem er tags zuvor um rund 1,2 Prozent zugelegt hatte. Der MDAX verzeichnete am Donnerstag einen Anstieg von 0,68 Prozent auf 25.567 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte um etwa 0,3 Prozent zu.

Aufgrund des Independence Days findet an diesem Donnerstag in den USA kein Handel statt. Dies dürfte erfahrungsgemäß auch zu relativ geringen Umsätzen an der deutschen Börse führen. Dennoch muss der Handel nicht zwangsläufig ruhig verlaufen, da in einem dünnen Markt schon deutlich weniger Käufe und Verkäufe für stärkere Bewegungen sorgen können.

Fed braucht mehr Daten

Gemäß dem jüngsten Fed-Protokoll, das am Mittwoch-Abend veröffentlicht wurde, äußerten Vertreter der US-Notenbank bei ihrer geldpolitischen Ausschusssitzung im Juni den Wunsch nach günstigeren Inflationsdaten, um das Vertrauen in die angemessene Richtung weiter zu stärken.

Am Ende der Sitzung vom 11. bis 12. Juni beschloss der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC), den Leitzins bei dem 23-Jahres-Hoch von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. In der Erklärung des Ausschusses wurde auch festgehalten, dass "bescheidene weitere Fortschritte" in Richtung des Inflationsziels von 2 Prozent erzielt wurden.

Laut dem US Bureau of Economic Analysis nähert sich der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, dem Ziel von 2 Prozent an. Im Vergleich zum Vorjahr verlangsamte sich der Anstieg von 2,9 Prozent im Januar auf 2,6 Prozent im Mai.

Im neuesten Protokoll heißt es: "Die Teilnehmer stellten fest, dass einige dieser bescheidenen Fortschritte in der geringeren monatlichen Veränderung des PCE-Kernpreisindex und einer niedrigeren durchschnittlichen Inflationsrate für April sichtbar waren. Der Verbraucherpreisindex für Mai lieferte zusätzliche Belege."

Insgesamt bleibt es aber dabei: Die Mitglieder der Fed möchten mehr positive Inflationsdaten sehen, um die Leitzinsen anzufassen.

Novo Nordisk: Wegovy verantwortlich für Sehprobleme?

Mittwochabend sorgte eine Studie aus den USA für Aufsehen. Das Harvard-Lehrkrankenhaus Massachusetts Eye and Ear veröffentlichte Daten, die einen Zusammenhang zwischen dem Medikament Ozempic und einer Augenerkrankung, die zu Sehverlust führen kann, aufzeigen. Das Risiko, an nicht-arterieller anteriorer ischämischer Optikusneuropathie (NAION) zu erkranken, soll bei der Einnahme dieses Medikaments deutlich erhöht sein. Verantwortlich dafür ist der Hauptwirkstoff Semaglutid.

Nach der Analyse von Patientendaten kamen die Forscher des Krankenhauses zu dem Schluss, dass das Risiko für eine Erkrankung an NAION siebenmal höher ist, wenn das Medikament zur Gewichtsreduktion eingenommen wird. Bei Diabetikern soll das Risiko viermal höher sein. Novo Nordisk hat in seiner Risikoaufklärung zu Ozempic und Wegovy auf mögliche Sehveränderungen hingewiesen.

Die Probleme sind im Hause Novo Nordisk also nicht unbekannt. Der Aktie bekommen sie nicht. Bei Novo Nordisk bietet sich jetzt an die 50-Tage-Linie im Auge zu behalten. Fällt der Kurs nicht großartig darunter, ist nicht viel passiert. Geht es deutlich tiefer sollte erst einmal die Reißleine gezogen werden.

Macys: Angebot angehoben

Der Immobilieninvestor Arkhouse und der Hedgefonds Brigade Capital haben ihr milliardenschweres Übernahmeangebot für die traditionsreiche US-Kaufhauskette Macy's erneut erhöht. Wie das Wall Street Journal berichtet, haben sie ihr gemeinsames Angebot von 24 Dollar je Aktie im März auf 24,80 Dollar erhöht.

Das aktuelle Angebot entspricht einem Aufschlag von fast 43 Prozent auf den Schlusskurs von Macy's am 8. Dezember, als die ersten Übernahmegespräche bekannt wurden. Insgesamt hat der Deal damit ein Volumen von 6,9 Milliarden Dollar.

Arkhouse, das 4,4 Prozent an Macy's hält, hatte den Angebotspreis bereits zuvor von 21 auf 24 Dollar pro Aktie erhöht. Macy's hatte im Dezember ein Angebot der beiden Unternehmen in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar als zu niedrig und die Finanzierung als unglaubwürdig zurückgewiesen. Die Kaufhauskette steht wie viele andere unter Druck, da viele Kunden bevorzugt online einkaufen.

Wer die Aktie hat, der freut sich, dass es weiter aufwärts geht. Anleger die nicht investiert sind, brauchen nicht mehr mitspielen.

Rheinmetall: Jetzt ist es amtlich

Leonardo hat bekannt gegeben, dass es eine Absichtserklärung mit Rheinmetall zur Gründung eines neuen 50:50 Joint Ventures unterzeichnet hat. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines europaweiten industriellen und technologischen Ansatzes im Bereich der Landverteidigungssysteme.

Die Vereinbarung strebt die industrielle Entwicklung und anschließende Vermarktung eines neuen Kampfpanzers sowie der Lynx-Plattform für das gepanzerte Infanterie-Kampfsystem der italienischen Armee an, wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärte.

Die Endmontagelinien, die Homologationstests der Fahrzeuge, die Auslieferung und die logistische Unterstützung werden in Italien durchgeführt, wobei der italienische Anteil 60 Prozent beträgt.

Lufthansa: 90 Prozent sind genug

Die Kranich-Airline plant, ihren Anteil an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways ab Anfang nächsten Jahres auf 90 Prozent zu erhöhen, sagte Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzende der deutschen Fluggesellschaft, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Spohr äußerte sich, nachdem sein Unternehmen die kartellrechtliche Genehmigung der EU erhalten hatte, 41 Prozent der staatlichen ITA für 325 Millionen Euro zu erwerben.

"Für uns beginnt die Option für die 90 Prozent Anfang 2025", sagte Spohr der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera und fügte hinzu, dass er es begrüßen würde, wenn die italienische Regierung eine Beteiligung an ITA behält.

Als Lufthansa im vergangenen Jahr mit den römischen Behörden eine 41-prozentige Beteiligung vereinbarte, erklärte sie, dass sie "zu einem späteren Zeitpunkt" die volle Kontrolle über ITA übernehmen wolle.

In einem separaten Interview mit der Tageszeitung Il Sole 24 Ore sagte der ITA-Vorsitzende Antonino Turicchi, dass der Abschluss des Deals für die Erstinvestition der Lufthansa im November erfolgen werde. Er fügte hinzu, dass Lufthansa die Möglichkeit habe, ihren Anteil "ein Jahr nach dem Abschluss" auf 90 Prozent zu erhöhen.

Der italienische Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti sagte am Mittwoch, dass seine Regierung eine gewisse Aufsicht über ITA aufrechterhalten wolle, um die nationalen Interessen zu schützen.

In der Corriere della Sera vom Donnerstag sagte Spohr, er würde gerne die Unterstützung der italienischen Regierung für die ersten zwei Jahre der Beteiligung von Lufthansa an ITA beibehalten. "Dann werden wir gemeinsam diskutieren, was zu tun ist", fügte er hinzu.

Spohr lehnte es ab, zu sagen, wer zum neuen CEO von ITA ernannt wird, nachdem italienische Presseberichte nahegelegt hatten, dass Jörg Eberhart, der Strategiechef der Lufthansa und ehemalige Chef von Air Dolomiti, den Posten übernehmen würde.

Redcare Pharmacy: E-Rezept bringt Aufschwung

Die Online-Apotheke verzeichnete im zweiten Quartal ein deutliches Wachstum, was teilweise auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland zurückzuführen ist. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 560 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Sevenum anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Dieser Anstieg entsprach den Erwartungen von Analysten, die von Bloomberg befragt wurden.

Besonders bemerkenswert war das Umsatzwachstum mit elektronisch bestellten rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland (E-Rx), das sich auf 37 Prozent beschleunigte, nachdem es im ersten Quartal nur 7 Prozent betragen hatte. Im Mai hatte Redcare die Möglichkeit eingeführt, elektronische Rezepte über die Handy-App ihres bekanntesten Online-Portals Shop Apotheke digital einzulösen.

Trotz dieses Wachstums machen rezeptfreie Produkte weiterhin den größten Teil des Geschäfts von Redcare aus: Die Erlöse in diesem Bereich stiegen um über 20 Prozent auf 390 Millionen Euro. Auch die Übernahme von Mediservice Mitte des vergangenen Jahres trug zum Anstieg des Gesamtumsatzes bei. Der aktive Kundenstamm wuchs im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Millionen auf 11,6 Millionen. Den detaillierten Finanzbericht für den Zeitraum bis Ende Juni wird Redcare am 30. Juli vorlegen.

Tipp des Tages

SharkNinja: Durchbruch in Europa?

Der Hersteller von Haushalts- und Küchenprodukten sieht sich eher als Livestyle-Unternehmen, aber das darf jeder für sich selbst entscheiden, in welcher Kategorie er SharkNinja einordnet. Das Produktportfolio der Amerikaner umfasst ca. 31 Unterkategorien für den Haushalt, darunter Reinigung, Kochen, Essenszubereitung und andere Bereiche, einschließlich Wohnumfeld und Schönheit. Zu den Marken des Unternehmens gehören Shark und Ninja.

Bislang war die Marke der Amerikaner in Deutschland und Europa eher. Damit sich das ändert, lächelt einem auf der deutschen Seite Bastian Schweinsteiger entgegen. Allerdings dürfte nicht der ehemalige Weltmeister dafür sorgen, dass SharkNinja in ganz Europa bekannter wird, sondern TikTok. Hier geht besonders die neue Eismaschine der Amerikaner viral und zeigt viele leckere Sommer-Genüsse. Daher schreien auch schon meine Kinder nach der neuen Wundermaschine für gekühlte Köstlichkeiten.

SharkNinja ist sehr gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Für das erste Quartal vermeldeten die Amerikaner einen bereinigten Nettogewinn von 1,06 US-Dollar pro Aktie, im Vergleich zu 0,86 US-Dollar im Vorjahr. Damit wurden die Erwartung der Analysten übertroffen. Die hatten 0,97 US-Dollar erwartet.

Ähnlich sieht es beim Umsatz: Die Erlöse für das Quartal, das am 31. März endete, betrugen 1,07 Milliarden US-Dollar, gegenüber 855,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch hier hatten die Analysten mit 949,9 Millionen US-Dollar weniger auf der Rechnung.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet das Unternehmen nun mit einem bereinigten Nettogewinn von 3,66 bis 3,82 US-Dollar pro Aktie, gegenüber der vorherigen Spanne von 3,45 bis 3,61 US-Dollar. Die von Capital IQ befragten Analysten erwarten 3,61 US-Dollar. Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr wird nun voraussichtlich um 10 Prozent bis 12 Prozent wachsen, im Vergleich zur vorherigen Spanne von 5 Prozent bis 7 Prozent.

Läuft es weiter so rund bei SharkNinja, dann dürfte sich das auch im Kurs widerspiegeln!

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion - Chefredaktion Börsenlounge