Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 13,95 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



1.HJ 2023/24: tick TS erzielt aufgrund höherer Handelsaktivitäten und damit verbundener lastenabhängiger Erlöse eine robuste Halbjahresperformance; Bisherige Ergebnisprognosen für das GJ 2024 angehoben; Kursziel & Rating "Kaufen" bestätigt



Umsatzentwicklung 1.HJ 2023/24



Am 18.06.2024 hat die tick Trading Software AG (tick TS) ihre Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 veröffentlicht. Hiernach hat das Spezialsoftwareunternehmen bedingt durch niedrigere Projektumsatzerlöse einen moderaten Umsatzrückgang um 7,1% im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr auf 3,99 Mio. EUR (1. HJ 2022/23: 4,30 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Auf vergleichbarer Basis (erwirtschaftete Erlöse ohne Mieteinnahmen) betrug der Umsatzrückgang laut Unternehmensangaben 6,3%.

Getragen wurden die erwirtschafteten Gesamtumsatzerlöse primär durch die Geschäftsaktivitäten im Kernsegment "Lizenzen und Betrieb" mit einem Erlösanteil zum Ende des ersten Geschäftshalbjahres von ca. 64,1% (1. HJ 2022/23: 59,1%). Die Umsatzerlöse in diesem Segment wurden im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr leicht um 1,5% auf 2,56 Mio. EUR (1. HJ 2022/23: 2,52 Mio. EUR) gesteigert.



Noch dynamischer konnten die Erlöse im traditionell zweitgrößten Geschäftssegment "Lastenabhängige Erlöse" mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 15,3% auf 1,34 Mio. EUR (1. HJ 2022/23: 1,16 Mio. EUR) zulegen. Der signifikante Erlöszuwachs resultierte hierbei aus einem höheren Handelsvolumen bzw. Handelsaktivitäten bei den meisten der tick TS-Kunden im Vergleich zu den Vorjahren.



Entgegengesetzt entwickelte sich hingegen das Geschäftssegment "Projekterlöse" mit einem deutlichen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr auf lediglich 0,10 Mio. EUR (1. HJ 2022/23: 0,58 Mio. EUR). Nachdem die Projektumsatzerlöse im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 überwiegend in der ersten Geschäftsjahreshälfte erwirtschaftet wurden, rechnet das Unternehmen für das aktuelle Geschäftsjahr damit, dass diese hauptsächlich in der zweiten Geschäftsjahreshälfte erzielt werden. Entsprechend können unserer Einschätzung nach im weiteren Geschäftsjahresverlauf noch deutliche Aufholeffekte in diesem Segment erwartet werden.



Daneben hat tick TS bekannt gegeben, dass im Rahmen des gestarteten "BOOSTER-Innovationsprogramms" die Entwicklung einer auf Web-Technologie basierenden Trading-Frontend-Lösung intensiviert wurde. Dies umfasste nicht nur die eigentliche Frontend-Entwicklung, sondern betraf in den vergangenen Monaten auch insbesondere erweiterte Backendfunktionalitäten, wie sie für den Betrieb eines Browser-basierten Handels-Frontend benötigt werden. Laut Unternehmensangaben wurde im Zuge dessen die enge Zusammenarbeit mit einem bestehenden Kunden und dessen kontinuierliches Feedback zur Weiterentwicklung des neuen Produktes fortgesetzt und soll noch im aktuellen Jahr 2024 mit einer produktiven Nutzung, einen ersten, nach außen sichtbaren, Meilenstein erreichen.



Zudem hat tick TS veröffentlicht, dass sich die bereits mitgeteilte Kündigung des Kunden Bethmann Bank (ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch) voraussichtlich erst im Laufe des Geschäftsjahres 2024/25 auswirken wird. Das monatliche Geschäftsvolumen mit der Bethmann Bank beziffert tick TS auf einen unteren fünfstelligen Umsatzbetrag.



Ergebnisentwicklung 1.HJ 2023/24



In Bezug auf die Ergebnisentwicklung hat tick TS vor allem bedingt durch die niedrigeren Umsatzerlöse ebenfalls einen operativen Ergebnisrückgang verzeichnen müssen. So ging das EBIT im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 26,3% auf 0,74 Mio. EUR (1. HJ 2022/23: 1,00 Mio. EUR) zurück. Parallel hierzu sank die EBIT-Marge auf 18,5% (1. HJ 2022/23: 23,3%).



Trotz der noch temporär anfallenden umfangreichen Booster-Investitionen konnte damit die Profitabilität und Ertragskraft weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 erwartet tick TS den Abschluss des Booster-Innovationsprogramms und plant für diese Geschäftsperiode Investitionskosten in Höhe von 0,50 Mio. EUR bis 1,00 Mio. EUR. Die hohe Ergebnisqualität zeigt sich auch in einem weiterhin hohen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der zum Ende des ersten Geschäftshalbjahres bei 0,68 Mio. EUR (1. HJ 2022/23: 0,84 Mio. EUR) lag.

Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,53 Mio. EUR, welcher sich damit ebenfalls unterhalb des Niveaus des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2022/23: 0,71 Mio. EUR) bewegt hat.



Fazit: Im ersten Geschäftshalbjahr hat tick TS somit eine robuste Umsatzentwicklung verzeichnet. Die deutlich angestiegenen lastenabhängigen Erlöse konnten zusammen mit den weiter angewachsenen Lizenzerlösen den Rückgang der Projekterlöse größtenteils ausgleichen. Trotz hoher Ergebnisbelastungen aus dem noch temporär wirkenden Booster-Projekt, wurde ein deutlich positives Nachsteuerergebnis und eine zweistellige Nettoergebnismarge erzielt



Prognosen und Bewertung



Parallel zur Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen hat das tick TS-Management aufgrund der positiven Halbjahresperformance seine bisherige Ergebnisguidance (Nettoergebnis von 0,70 Mio. EUR bis 1,00 Mio. EUR) für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt und sogar konkretisiert. Die Gesellschaft rechnet nun damit, ein Jahresergebnis am oberen Ende der kommunizierten Ergebnisbandbreite zu erzielen.



Basierend auf der über unseren Erwartungen liegenden Nettoperformance und der Bestätigung bzw. Konkretisierung der Ergebnisguidance, haben wir unsere bisherige Ergebnisschätzung für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 leicht nach oben angepasst. Wir erwarten nun, bei weiterhin prognostizierten Umsatzerlösen in Höhe von 7,69 Mio. EUR, ein Nettoergebnis in Höhe von 0,84 Mio. EUR (zuvor: 0,74 Mio. EUR). Für die nachfolgenden Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 belassen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen unverändert.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir angesichts unserer angehobenen Ergebnisschätzung für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 und die bestätigten Schätzungen für die Folgejahre, unser bisheriges Kursziel leicht auf 13,95 EUR (zuvor: 13,90 EUR) je Aktie erhöht. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie.





Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.07.2024 (9:33 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 04.07.2024 (11:00 Uhr)



Die Tick Trading Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 8,80EUR auf Tradegate (03. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



