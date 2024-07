Historische Daten von Dow Jones Market Data zeigen, dass der S&P 500 in den 13 Jahren, in denen er in der ersten Jahreshälfte um 15 Prozent oder mehr zulegte, fast immer im Plus endete. In 7 dieser Jahre übertraf der Index sogar die Leistung der ersten Jahreshälfte. Der mittlere Zuwachs betrug 3 Prozent.

Bemerkenswert ist, dass in 11 von 13 Jahren, in denen der S&P 500 in der ersten Jahreshälfte um mehr als 15 Prozent stieg, weitere Fortschritte in der zweiten Jahreshälfte erzielt wurden. Der durchschnittliche Jahresgewinn lag bei 26,7 Prozent.