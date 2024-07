Dresden (ots) - Solarwatt eröffnet in Leipzig-Halle einen neuen Standort, der

Solarwatt bietet seinen Kunden hochwertige, aber bezahlbare Lösungen fürEnergie, Wärme und Mobilität. Dazu gehören langlebige Solarmodule mit einerGarantie von 30 Jahren und Batteriespeicher, die den tagsüber erzeugtenSonnenstrom für die Nutzung am Abend oder in der Nacht speichern. AuchWärmepumpen und Ladesäulen für Elektroautos bietet das Dresdner Unternehmen an.Die Steuerung der gesamten Solaranlage übernimmt ein intelligentesEnergiemanagement-System, das Solarwatt-Kunden einfach per App bedienen. AlleKomponenten der Solaranlage sind zu jeder Zeit perfekt aufeinander abgestimmt.30 Jahre Erfahrung - regionaler AnsprechpartnerSolarwatt ist seit mehr als 30 Jahren am Markt aktiv. In dieser Zeit hat dasDresdner Unternehmen mehr als 650.000 Solaranlagen geplant, installiert und inBetrieb genommen. Mit dieser Erfahrung grenzen sich die Sachsen deutlich vonanderen Anbietern ab: "Wir bieten unseren Kunden nicht nur Premiumprodukte,sondern unterstützen sie bereits bei der Planung, damit die Anlage perfekt zuihnen passt. Anschließend stellen wir sicher, dass unsere Handwerker undInstallationspartner diese Systeme zu einhundert Prozent fachgerechtinstallieren und in Betrieb nehmen. Und sollte es doch einmal zu Rückfragenkommen, sind wir immer als Ansprechpartner vor Ort und finden gemeinsam diebeste Lösung für unsere Kunden", erklärt Pia Küsgens, LeiterinEndkunden-Vertrieb bei Solarwatt.Über SolarwattDie 1993 gegründete Solarwatt GmbH ist einer der deutschen Solarpioniere undInnovationstreiber für die effiziente Eigenversorgung mit Solarstrom,nachhaltiger Wärme und Elektromobilität. Das Unternehmen bietet Eigenheim- undGewerbebesitzern Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Auto-Ladelösungen imganzheitlichen System in Premiumqualität an und steht den Kunden dabei alsstarker regionaler Partner mit jahrzehntelanger Expertise zur Seite. Solarwattdeckt die gesamte Kette von Produktion der Komponenten über Planung undInstallation der PV-Anlage bis hin zur Betreuung und Wartung an vielen hundertStandorten in Deutschland ab. Weitere Informationen: http://www.solarwatt.dePressekontakt:Jens Seckermailto:presse@solarwatt.comT +49-351-4676-1321Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71596/5815777OTS: SOLARWATT GmbH