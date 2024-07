HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in diesem Jahr weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung in Europa. Dort dürfte der Markt im Gesamtjahr eher am unteren Ende der eigenen Annahmen abschneiden - der chinesische Markt hingegen dürfte der Haupttreiber für Wachstum sein, hieß es am Mittwochabend in einer Analystenkonferenz laut einer Zusammenfassung von Conti. Die Aktie machte wegen überraschend zuversichtlicher Aussagen rund um die Profitabilität am Donnerstag einen deutlichen Sprung nach oben.

Die in den vergangenen Monaten sehr schwach gelaufene Conti-Aktie gewann gegen Mittag an der Dax -Spitze fast zehn Prozent auf 59,06 Euro. Nach den sehr schwachen Ergebnissen aus dem ersten Quartal in der Autozuliefersparte war die Aktie wegen Sorgen um die Jahresprognose bis auf knapp 52 Euro in dieser Woche abgesackt und damit auf ein Tief seit November 2022. In diesem Jahr steht auch noch immer ein Kursverlust von gut 23 Prozent zu Buche - damit ist Conti einer der schwächsten Dax-Titel.