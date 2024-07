Frankfurt (ots) - Seit 10 Jahren führt Andreas Pohl als Vorstandsvorsitzender

die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), die größte eigenständige

Allfinanzberatung Deutschlands. Als er 2014 den Vorsitz von seinem verstorbenen

Vater Professor Dr. Reinfried Pohl übernahm, stand die Versicherungs- und

Finanzbranche vor vielen Umwälzungen. Gerade das letzte Jahrzehnt war von vielen

Herausforderungen geprägt: Zahlreiche regulatorische Diskussionen und

Veränderungen, Ausnahmezeiten durch eine weltweite Pandemie und geopolitische

Krisen sorgten für turbulente Zeiten. Unter Andreas Pohls Leitung hat sich das

Unternehmen in seiner Vorreiterrolle in der Finanzdienstleistungsbranche

behauptet und seinen Umsatz nahezu verdoppelt. Der Gesamtbestand der betreuten

Verträge stieg um rund 38 Prozent. Die stabile Anzahl von über 5.200 Direktionen

und Geschäftsstellen bundesweit deckt den steigenden Beratungsbedarf - ein

Vermögensberater ist stets in der Nähe und Anlaufstelle für die Fragen der

Menschen rund um die Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau.



Andreas Pohl setzt auf Teamgeist





Trotz aller Herausforderungen und Veränderungen behält Andreas Pohl immer dieMenschen im Blick. "Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sind dasHerzstück unseres Unternehmens", betont er. Deshalb legt er großen Wert auf einewertschätzende Unternehmenskultur und treibt die Investitionen in die fachlicheund persönliche Aus- und Weiterbildung voran. Das ist nicht nur für die Leistungjedes Einzelnen und den Erfolg des Unternehmens maßgeblich, sondern auch Antriebfür die Weiterentwicklung. Vor allem die ausgeprägte Bereitschaft, Chancen zuerkennen und zu nutzen sowie das eigene Handeln immer an die sich wandelndenAnsprüche anzupassen, schätzt Andreas Pohl: "Stimmen aus dem Vertrieb sind fürmich die wichtigsten Anregungen. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberatersind unser Ohr am Kunden. Ihre Impulse setzen wir in der Zentrale um. Dafürarbeite ich sehr eng und vertrauensvoll mit meinem Vorstandsteam zusammen. Wirsind überaus gut eingespielt und können so wichtige Maßnahmen schnell underfolgreich auf den Weg bringen. Alle ziehen an einem Strang - unsereVermögensberater, unser Innendienst und auch unsere Partnergesellschaften."Erfolgsposition in der BrancheDer langjährige Erfolg der Deutschen Vermögensberatung ist insbesondere dasResultat des bewährten Geschäftsmodells und strategischerManagemententscheidungen. Entscheidend dafür: Schnelle Entscheidungswege