AKTIEN IM FOKUS 2 Redcare dank E-Rezept-Geschäft erholt - DocMorris ziehen an Nach ersten Umsatzzahlen zum E-Rezept haben die Aktien von Redcare Pharmacy ihre Kurserholung am Donnerstag fortgesetzt. Die Papiere der Onlineapotheke sprangen am Vormittag um bis zu 13,4 Prozent auf 130,20 Euro an und erreichten so den höchsten …