München (ots) -



- Experten-Prognose: Bauzinsen bis Herbst voraussichtlich in einem Korridor

zwischen 3,5 und 4 Prozent

- Interhyp-Immobilienindex: Immobilienpreise seit Jahresbeginn leicht gestiegen

(+2,0 Prozent)

- Rat an Kaufinteressierte: Chancen bei Bestandsimmobilien nutzen!



Welche Auswirkungen hat das im Vergleich zu 2023 deutlich niedrigere Niveau auf

die Immobilienpreise und den Immobilienmarkt? Wie haben sich die Kaufpreise für

einzelne Energieklassen im Zeitverlauf entwickelt? Was bedeutet das für

Kaufinteressierte? Im regelmäßigen Interhyp-Zinsupdate geben Branchen-Insider

wichtige Einschätzungen und Tipps rund um Finanzierung, Zinsentwicklung und den

Immobilienmarkt.





Stabiles Zinsniveau seit Jahresanfang, nachhaltige Erholung am Immobilienmarkt"Wie Zinslage und Immobilienpreisentwicklung zusammenhängen, zeigt der aktuelleImmobilienmarkt. Aktuell liegen die Bauzinsen für 10-jährige Darlehen bei 3,67Prozent. Damit liegen wir deutlich unter dem Niveau von 2023, als sich dieBauzinsen in der Spitze bei mehr als 4,2 Prozent befunden haben. DerZinsabschwung, den wir zum Ende von 2023 hin gesehen haben, führt zu einerbesseren Leistbarkeit von Immobilien und deshalb hat die Nachfrage nachWohnungen und Häusern seit Jahresbeginn wieder deutlich angezogen. DerImmobilienmarkt erholt sich gerade - wenn auch in kleinen Schritten", sagtMirjam Mohr, Vertriebsvorständin bei Interhyp Gruppe.Preiskorrekturen sind vorbei"Die Preiskorrekturen am Immobilienmarkt sind überwiegend vorbei. DasPreiskarussell dreht sich wieder schneller. Wie die Daten unseresInterhyp-Immobilienindex zeigen, sind die Preise für Wohnimmobilien inGesamtdeutschland von Januar 2024 bis Ende Mai 2024 um 2 % gestiegen. Bei denMetropolen bleiben die Preise nur in Hamburg nahezu unverändert. In München(+1,9 %), Stuttgart (+2,3 %), Frankfurt (+3,3 %), Berlin (+2,2 %) geht esaufwärts", so Mohr weiter."Außerdem sind die langfristigen Treiber für die Nachfrage nach Immobilienweiterhin intakt: Das eigene Zuhause gehört laut Umfragen unverändert zu den Top3 Wünschen den Deutschen neben Gesundheit und Sicherheit im Alter. Die temporäreUnsicherheit im Kaufmarkt für Immobilien im letzten Jahr hat die Mieten starkansteigen lassen, dadurch wird Kaufen im Vergleich wieder deutlich attraktiver.Die Hauseigentumsquote liegt in Deutschland unter 50 Prozent - damit sind wirSchlusslicht in Europa. Ein riesiges soziales Problem, das unsere Regierungnicht in den Griff bekommt. Und die Sanierung von rund drei Viertel unseres