Gegen den Strom: Hut 8 trotzt Bitcoin-Talfahrt

Von der seit Wochen anhaltenden Talfahrt nicht nur bei Bitcoin, sondern auch anderen Kryptowährungen wie Ethereum und Solana, zeigt sich die Aktie von Bitcoin-Miner Hut 8 völlig unbeeindruckt.

Mit einem Kursanstieg von 21 Prozent seit dem Jahreswechsel liegt die Mining-Aktie zwar noch hinter Bitcoin, der in diesem Jahr rund 30 Prozent an Wert gewonnen hat. Angesichts der zuletzt sehr guten Nachrichtenlage bei Hut 8 sowie der relativen Stärke der Aktie könnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Bitcoin-Miner die Performance der Kryptowährung hinter sich lässt.

Erste KI-Umsätze noch in diesem Jahr

Nach der Aufnahme der Aktie in den US-Gesamtmarktindex Russell 3000 hat das Unternehmen am Donnerstag eine weitere Erfolgsmeldung im Gepäck. Hut 8 plant noch in diesem Jahr mit ersten Umsätzen aus dem Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Bis zu 20 Millionen US-Dollar will das Unternehmen hieraus jährlich erzielen.

Das Business-Update folgt auf die Meldung aus der vergangenen Woche, in der sich Hut 8 eine Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen US-Dollar sichern konnte. Die kommen vom renommierten Tech-Investmentanleger Coatue.

Für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur setzt der Bitcoin-Miner auf Hardware von Nvidia. Insgesamt 1.000 H100-Beschleuniger will Hut 8 in Betrieb nehmen. Rund die Hälfte, gab das Unternehmen an, sind bereits einsatzbereit und würden sich derzeit in der Erprobung befinden.

Hash-Rate gesteigert, Bitcoin-Produktion erhöht

Auch im Mining-Geschäft konnte Hut 8 einen Erfolg erzielen. Offenbar konnte mithilfe von Optimierungsprozessen ein Anstieg der Hash-Rate erzielt werden. Gegenüber dem Mai konnte Hut 8 seine Schürfrate von 17,3 auf 17,8 Exahash steigern.

Das erlaubt es dem Unternehmen künftig, Bitcoin schneller zu schürfen. Hat Hut 8 im Mai noch 91 Bitcoin geschürft, konnte die Produktion im Juni auf 107 gesteigert werden. Gegenwärtig verfügt das Unternehmen über insgesamt 9.105 Bitcoin mit einem tagesaktuellen Marktwert von rund 530 Millionen US-Dollar.

Aktie gibt am Donnerstag zweistellig nach

Aufgrund des Independence Day findet in den USA am Donnerstag kein Handel statt. An europäischen Handelsplätzen kommt das Geschäftsupdate bislang nicht gut an. Bei Lang & Schwarz verliert die Aktie fast 10 Prozent.

Das dürfte allerdings auf das Konto des Kursrückgangs bei Bitcoin gehen, der am Donnerstag rund 4 Prozent verliert und bei etwa 57.900 US-Dollar notiert.

Angesichts der in den vergangenen Wochen sehr dynamischen Rallye in der Aktie von Hut 8 gehen Zwischenkonsolidierungen außerdem in Ordnung – und könnten Anlegern neue Einstiegsgelegenheiten bescheren.

Fazit: Wie lange hält die relative Stärke noch an?

Der Bitcoin-Miner Hut 8 hat am Donnerstag ein Business-Update präsentiert. Demzufolge ist noch in diesem Jahr mit ersten KI-Umsätzen zu rechnen. Gleichzeitig konnte das Unternehmen seine Bitcoin-Produktion erhöhen.

Damit ist Hut 8 in einer hervorragenden Ausgangsposition, in den kommenden Wochen und Monaten weiter zuzulegen, insbesondere auch aufgrund der hohen relativen Stärke der Aktie gegenüber Bitcoin.

Blind darauf verlassen, dass Hut 8 der Talfahrt am Krypto-Markt trotzen kann, sollten Anleger allerdings nicht, wie der Kursrückgang am Donnerstag beweist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion