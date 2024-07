Frankfurt (ots) - BearingPoint unterstützt Encory bei der Entwicklung eines

Partnernetzwerks, das neue Perspektiven für innovative Lösungen und

Geschäftsmodelle eröffnet.



Die Kreislaufwirtschaft bietet eine nachhaltige Alternative für moderne

Industrien, indem sie die Ressourcennutzung maximiert, die Abfallmenge minimiert

und gleichzeitig eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schafft. Ein gutes

Beispiel dafür ist das sogenannte Remanufacturing. Bei diesem Prozess wird ein

gebrauchtes Teil wiederaufbereitet und in den Zustand eines Neuteils versetzt.

Im Ergebnis werden Nachhaltigkeits- und Rentabilitätsziele durch eine längere

Lebensdauer, weniger Abfall und geringere Produktionskosten erreicht. Encory ist

ein Anbieter von ganzheitlichen Kreislauflösungen und konzentriert sich auf die

Entwicklung und Umsetzung von Kreislaufkonzepten in verschiedenen Branchen.

Dabei spielt die kontinuierliche Bewertung des wirtschaftlichen und ökologischen

Potenzials von Produkten, die wiederverwendet, repariert, wiederaufbereitet und

recycelt werden sollen, eine entscheidende Rolle.





In einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt suchte Encory nach neuen Wegen,um ehrgeizige Wachstumsziele zu erreichen. Die Kreislaufwirtschaft ist einkomplexer Sektor, der mehrere Unternehmensfunktionen umfasst, darunter Finanzen,Strategie, Abfallwirtschaft, Produktion und Logistik. Daher wollte dasUnternehmen strategische Partnerschaften eingehen, um Endkunden innovativeLösungen anbieten zu können, die gleichzeitig nachhaltig sind und die Kostenoptimieren.Erschließung der Vorteile einer strategischen ZusammenarbeitAls Partner und zuverlässiger Berater unterstützte BearingPoint Encory bei derEtablierung seiner Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch strategischeBeratung und praktische Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsmodellen in Europa. Umdas Potenzial der Zusammenarbeit freizusetzen, hat das gemeinsame Team einumfassendes Projekt zur Partnerschaftsstrategie aufgesetzt. BearingPoint führtedetaillierte Untersuchungen durch, darunter Marktanalysen, Befragungen vonInteressengruppen, Innovationsworkshops und Expertengespräche, um einumfassendes Verständnis der Branche und potenzieller Kooperationsmöglichkeitenzu gewährleisten. Basierend auf den gesammelten Daten wurde eine Liste vonmöglichen Partnerschaftsideen erstellt, die alle mit den bestehendenDienstleistungen und Geschäftsmodellen von Encory im Einklang stehen.BearingPoint bewertete jede potenzielle Allianz sorgfältig und schätzte ihre