In den letzten Jahren hat Nvidia mit seinem beeindruckenden Wachstum die Spitzenposition als das Unternehmen mit dem höchsten Marktwert weltweit erreicht, getrieben durch den Boom in der künstlichen Intelligenz. Trotz dieser Dominanz ist Nvidia im S&P 500 hinsichtlich der Rentabilität nicht führend.

Befürworter der Nvidia-Aktie argumentieren, dass die beeindruckende Geschäftsentwicklung die Rallye rechtfertigt. Im letzten Geschäftsjahr hat sich der Gewinn pro Aktie von Nvidia auf 1,30 US-Dollar fast vervierfacht, und Prognosen deuten darauf hin, dass sich dieser bis 2025 noch einmal mehr als verdoppeln könnte. Skeptiker hingegen warnen, dass solch ein rasantes Wachstum nicht dauerhaft sein kann und der Markt sich möglicherweise schmerzhaft an ein moderateres Wachstum anpassen muss.

Ein wichtiger Indikator für die Profitabilität von Unternehmen, die Nettogewinnmarge, zeigt, dass bei Nvidia noch Luft nach oben ist. Diese Kennzahl, die aus dem Verhältnis von Nettogewinn zu Umsatz berechnet wird, gibt Aufschluss darüber, wie effizient ein Unternehmen seine Verkäufe in Gewinne umwandelt.

Nvidias Nettogewinnmarge von 48,8 Prozent rangiert aktuell nur an fünfter Stelle im S&P 500, laut Berechnungen von Barron's. An der Spitze stehen VICI Properties mit 69,6 Prozent, gefolgt von der CME Group mit 57,9 Prozent, VeriSign mit 54,8 Prozent und Visa mit 52 Prozent. Das nächste große Technologieunternehmen in dieser Liste ist Broadcom mit einer Nettogewinnmarge von 39,3 Prozent auf Platz zwölf, was zeigt, dass Nvidia die meisten seiner Branchenkonkurrenten hinter sich gelassen hat.

Allerdings könnte die Nettogewinnmarge des Unternehmens in der Zukunft sogar noch weiter steigen, besonders wenn Fortschritte im Bereich der KI erzielt werden. In der Vergangenheit haben sich Wetten gegen den Chiphersteller jedenfalls als unklug erwiesen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

