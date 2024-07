Überrenditen mit Nebenwerten Im Fokus: Europäische Nebenwerte An der Börse wird es Zeit für eine Sektor-Rotation. Viele Tech-Werte sind nach der steilen Rallye kurzfristig ausgereizt - voran die "Großen 7" (big seven). Aber auch andere große Standardwerte sind vergleichsweise teuer. Erhebliches Nachholpotenzial haben dagegen zahlreiche Nebenwerte, die in den vergangenen Jahren von Anlegern und Investoren vielfach sträflich vernachlässigt wurden.