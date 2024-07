ZÜRICH (dpa-AFX) - Roche hat die Anleger am Donnerstag mit einem erneuten Forschungsfehlschlag enttäuscht. Der Krebs-Antikörper Tiragolumab verfehlte in einer Kombinations-Studie die gesteckten Ziele. Für den Pharmakonzern bedeutet das eine Schlappe, da er große Hoffnungen in den neuen Wirkstoff gesetzt hatte.

Die Aktien setzten am Donnerstag ihren Abwärtstrend fort. Sie konnten zwar mit dem Markt das deutliche Anfangsminus bis zum Mittag mit 1,5 Prozent auf etwa die Hälfte eindämmen. Damit blieben sie aber größter Verlierer im Swiss Market Index (SMI). Für den bisherigen Jahresverlauf steht nun wieder ein knappes Minus zu Buche, was einen der hinteren Plätze im SMI bedeutet. Der Zürcher Leitindex legte in dieser Zeit um mehr als 8 Prozent zu.