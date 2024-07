Die SKAN Gruppe ist in einem Markt tätig, der von strukturellem Wachstum profitiert. Der Trend zu injizierbaren Medikamenten setzt sich ungebrochen fort. Die Zulassungen von Biotech-Wirkstoffen nehmen stetig zu (z.B. in der Onkologie). Hinzu kommen Wachstumstreiber wie Medikamente gegen Fettleibigkeit.

Das Unternehmen profitiert von einem robusten Marktwachstum und einer hohen Nachfrage nach seinen Abfüll-Lösungen. Im vergangenen Jahr wuchs die Gruppe sogar wieder stärker als der Markt. Die Schweizer steigerten den Konzernumsatz um 15,5% auf 320,0 Mio. Franken. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Wachstum sogar 19,2%. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zog um 24,9% auf 50,1 Mio. Franken an. Damit kommt SKAN auf eine komfortable EBITDA-Marge von 15,7%. Ein hoher Auftragsbestand von rund 312 Mio. Franken bietet dem Unternehmen Planungssicherheit von mehr als einem Jahr.

Expansion in Südamerika

Neues und überproportionales Wachstumspotential sieht die Gruppe in Südamerika. Um das besser auszuschöpfen, hat SKAN das Tochterunternehmen SKAN do Brasil in Sao Paulo gegründet. Die Gruppe sieht insbesondere im brasilianischen Markt erhebliches Potential für ihre High-End-Isolatorsysteme.

Ende Mai gab die Gruppe eine Erhöhung ihrer Beteiligung an der belgischen Tochter Aseptic Technologies um 5% auf 90% bekannt. Aseptic Technologies ist für die Schweizer von strategischer Bedeutung. Die automatisierten, robotergestützten Prozesslösungen zur Befüllung geschlossener Vials zielen auf Anwendungen in der Zell- und Gentherapie und damit auf ein überproportional wachsendes therapeutisches Segment. Aktuell werden sieben Medikamente in AT-Closed Vials vertrieben, die in 15 Ländern zugelassen sind. Darüber hinaus haben Kunden von Aseptic Technologies rund 450 Wirkstoffe in Forschung und klinischen Studien, mehrere davon in der letzten Entwicklungsphase vor Marktzulassung. Dies dürfte das Unternehmenswachstum weiter forcieren.

Weltmarktführer-Aktie mit Luft nach oben

Aus fundamentaler Sicht erscheint der Titel mit einem KGV um 35 zwar nicht günstig. Angesichts der Weltmarktführerschaft, der schuldenfreien Bilanz und dem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell bleibt hier jedoch noch genug Luft nach oben.

