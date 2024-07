FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben am Donnerstag ihre Erholung ausgeweitet. Vom Zwischentief am Dienstag bei 11,32 Euro an der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie setzten sie sich inzwischen um fast 11 Prozent ab. Sie erreichten damit sogar wieder ihre 100-Tage-Linie.

Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs wertete Neuigkeiten von der Bundesnetzagentur positiv für die Windanlagenbauer. Am Vortag hatte die Behörde die Er­geb­nis­se der Ausschreibungen für Wind an Land und die In­no­va­ti­ons­aus­schrei­bung zum 1. Mai veröffentlicht.

Auf Zwölfmonatssicht habe das Ausschreibungsvolumen mit 7,6 Gigawatt gegenüber dem Tiefpunkt 2022 um etwa 150 Prozent angezogen, so Patel. Nordex profitiere als mit seinem auf Land-Anlagen fokussierten Geschäftsmodell und der starken Marktstellung in Europa hiervon am meisten./ag/jha/